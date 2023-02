Brésil: déguisé en géant pén!s, il se fait arrêter pour avoir traumatisé les femmes (image)

Un Brésilien déguisé en pénis géant de 7 mètres a été arrêté par la police après que des femmes se sont plaintes d’harcèlement et de traumatisme lors d’un carnaval.

La police militaire de Rio de Janeiro, au Brésil, a arrêté dimanche un homme déguisé en phallus géant dans le centre-ville pour « avoir agi de manière suspecte ». Une photo de l’arrestation montre l’homme portant un costume de virilité gonflable alors qu’il était paisiblement emmené par un officier.

Les carnavaliers de la ville ont déclaré à la police qu’il avait utilisé son costume pour chasser les femmes participant aux défilés de la ville, ont rapporté les médias locaux. Et selon les mêmes sources, il n’était pas le seul fêtard du carnaval épinglé ce week-end.

La police en patrouille à Santa Luzia, dans l’État de Minas Gerais, a arrêté un autre jeune de 20 ans déguisé en prisonnier alors qu’il quittait son domicile pour rejoindre un défilé samedi. Il était sur le point de monter à bord d’un bus pour Belo Horizonte avec un ami lorsque des agents se sont approchés d’eux.

Le suspect portait un haut rouge, un short avec le sigle de la Direction nationale des pénitenciers (DEPEN) et une étiquette électronique artisanale à la cheville. Les agents ont saisi 15 portions de cannabis et 15 autres de cocaïne dans le sac banane porté par l’un des hommes. Le duo a avoué aux policiers qu’ils prévoyaient de prendre une partie de la drogue et de vendre le reste.

Pour rappel, le carnaval est un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Il consiste généralement en une période pendant laquelle les habitants de la ville sortent déguisés et se retrouvent pour pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis et serpentins, défiler, éventuellement autour d’une parade.