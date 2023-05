Brésil: Ancelotti est le « favori » pour le poste de sélectionneur

-Publicité-

Dans un entretien accordé à beIN Sports, le président de la Confédération brésilienne de football a confirmé que Carlo Ancelotti est la cible prioritaire pour prendre les rênes de la Seleçao.

Après le départ de Tite à la suite de l’élimination en quart de finale de la Coupe du monde 2022, le Brésil est à la recherche d’un nouveau sélectionneur Selon plusieurs rumeurs, la CBF a de très grands noms sur sa short liste, avec en tête l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti. Certains médias ont même évoqué une offre de la sélection brésilienne au tacticien italien

Interrogé sur le sujet, lors d’un entretien accordé à beIN Sports, le président de la CBF Ednaldo Rodrigues a nié toute offre pour Carlo Ancelotti, mais a tout de même confirmé que ce dernier est la cible prioritaire de la Seleçao. «Nous ne lui avons pas fait d’offre, mais nous essayons de savoir s’il veut venir. On a un plan A et je le dis pour la première fois, on n’a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori», a indiqué le président de la Confédération brésilienne.

Il ajoute : « On essaie d’être patient et d’attendre le bon moment pour discuter ou se rencontrer. Ça concerne aussi ceux qui président les clubs. » La CBF attend donc que la saison se termine et un signe du Real pour entamer éventuellement les négociations avec Carlo Ancelotti. Pour rappel, l’ancien coach du PSG et d’Everton est lié aux Merengue jusqu’en 2024.

