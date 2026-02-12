Brentford – Arsenal (Premier League) : chaînes et horaires de diffusion

Le match entre Brentford et Arsenal, inscrit à la 26e journée de Premier League, concentre beaucoup d’attention de la part des supporters des deux clubs. Prévu pour ce jeudi avec un coup d’envoi fixé à 20h GMT, ce face-à-face attire l’œil des passionnés tant pour son enjeu sportif que pour la qualité du spectacle attendu.

Les diffuseurs proposeront la rencontre en direct sur plusieurs plateformes, couvrant des territoires en Afrique et en Europe afin de permettre au plus grand nombre de suivre la confrontation en temps réel.

En Afrique subsaharienne, les antennes du groupe SuperSport assureront la retransmission : les abonnés pourront choisir entre les chaînes MaXimo 1 et MaXimo 2 ou se tourner vers la chaîne dédiée au championnat anglais, SuperSport Premier League ROA. L’accès à ces programmes se fait via les offres des bouquets DStv et GOtv, selon le pack souscrit par chaque foyer.

Options de diffusion et enjeux du match

Par ailleurs, les clients de Canal+ en Afrique auront également la possibilité de visionner la rencontre, celle-ci étant programmée sur Canal+ Sport 3, ce qui constitue une alternative pour les amateurs qui disposent de ce service.

Au Royaume-Uni, la couverture télévisuelle incombera à TNT Sports, qui proposera la rencontre sur ses différentes chaînes. Les modalités de diffusion locales permettent aux fans britanniques de suivre l’intégralité du match en direct.

Sur le plan sportif, cette affiche pèse lourd dans la course aux places européennes et, pour les prétendants au titre, dans la lutte pour le sacre national. Arsenal nourrit l’espoir de décrocher un nouveau championnat après près de vingt ans d’attente, tandis que Brentford vise à consolider voire améliorer sa position pour prétendre à une qualification européenne via la Premier League.