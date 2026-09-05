Brahim Hemdani nommé sélectionneur de l’Algérie en remplacement de Vladimir Petkovic

La Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé la nomination de Brahim Hemdani en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie. Cette décision prise par les instances fédérales installe l’ancien milieu de terrain à la tête des Fennecs, où il prend la suite de Vladimir Petkovic pour guider la sélection première.

Pour constituer ce nouvel encadrement technique, la FAF a choisi de faire appel à des figures reconnues du football algérien. L’ancien capitaine emblématique de l’équipe d’Algérie Anthar Yahia a été désigné entraîneur adjoint, tandis que Moussa Saïb a été installé aux responsabilités de manager général des Fennecs.

Cette promotion de Brahim Hemdani intervient au lendemain d’une performance remarquable réalisée sur la scène internationale des sélections de jeunes. Le technicien sort en effet d’une médaille d’or remportée à la tête de la sélection algérienne des moins de 21 ans lors du tournoi des Jeux méditerranéens organisé à Tarente, en Italie.

Le nouvel encadrement technique hérite d’une mission immédiate particulièrement exigeante avec le coup d’envoi des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027. Brahim Hemdani et ses adjoints dirigeront leurs premières rencontres officielles à la fin du mois de septembre, avec deux duels programmés contre la Zambie et le Burundi.

Passation de pouvoir après l’élimination en Coupe du monde

Cette restructuration en profondeur intervient à la suite du départ de Vladimir Petkovic, acté au début du mois d’août 2026. Le mandat de l’ancien sélectionneur s’est arrêté après l’élimination de la sélection algérienne au stade des seizièmes de finale de la Coupe du monde face à la Suisse.