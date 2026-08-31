Bradley Barcola quitte le PSG et rejoint Liverpool dans un transfert historique

Bradley Barcola a officiellement quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre Liverpool, ont annoncé les deux clubs ce lundi 31 août. Le transfert de l’attaquant français de 23 ans, évalué par plusieurs médias sportifs à environ 140 à 145 millions d’euros bonus compris, constitue la plus grosse vente de l’histoire du club parisien.

Arrivé de l’Olympique Lyonnais en 2023, Barcola quitte Paris après trois saisons pleines : 152 matches disputés, 39 buts inscrits et deux titres de Ligue des champions remportés avec le PSG, aux côtés de plusieurs trophées nationaux. International français depuis l’été 2024, il avait progressivement gagné en importance dans le secteur offensif parisien malgré une concurrence intense sur les ailes.

Il s’agit de la vente la plus élevée jamais enregistrée pour un joueur quittant la Ligue 1 vers un club étranger, selon plusieurs médias sportifs français.

À Liverpool, Barcola s’est engagé pour cinq ans et portera le numéro 29, qu’il a choisi de conserver plutôt que de reprendre le numéro 11 laissé vacant par Mohamed Salah, selon plusieurs médias sportifs britanniques.

Liverpool en quête d’un renouveau offensif

L’entraîneur Andoni Iraola, arrivé cet été sur le banc des Reds, attend de sa nouvelle recrue qu’elle apporte de la vitesse et une capacité à éliminer dans les derniers mètres, deux qualités qui ont manqué à Liverpool en ce début de saison.

Le club anglais a en effet entamé sa saison de Premier League par deux matches nuls, 2-2 contre Newcastle puis contre Nottingham Forest, un résultat qui laisse Andoni Iraola toujours en quête de sa première victoire à la tête de l’équipe.