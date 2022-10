Brad Pitt: son ex-femme, Angelina Jolie l’accuse d’avoir « étranglé leur fils et … « 

L’actrice américaine Angelina Jolie a déposé une plainte contre son ex-mari Brad Pitt qu’elle accuse d’avoir “étranglé” leur fils. C’est la troublante révélation qui fait la Une de plusieurs médias américains comme Page Six et le New York Times depuis mardi 4 octobre 2022.

Brad Pitt aurait « étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage », selon une plainte déposée par son ex-épouse Angelina Jolie. Les faits se seraient déroulés à bord d’un jet privé en septembre 2016 lors d’un vol reliant la France à la Californie. C’est ce voyage et cette altercation qui seraient même la cause de leur divorce. « Brad Pitt a attrapé Angelina Jolie par la tête et l’a secouée, l’a ensuite attrapée par les épaules et l’a à nouveau secouée avant de la pousser contre le mur de la salle de bain« , a écrit Angelina Jolie dans sa plainte.

Selon elle, Brad Pitt a ensuite frappé le plafond de l’avion à maintes reprises, lui ordonnant de quitter la salle de bain. Cette plainte a été déposée en plein conflit dans le cadre de la vente de leur domaine de Miraval. A l’époque, l’acteur a saisi la justice pour non-respect de l’accord conclu entre les deux ex-époux. Ledit accord stipule qu’aucun des deux ne pouvait vendre ses parts sans avertir l’autre partie.

Mais pour justifier, sa décision, Angelina Jolie affirme qu’elle ne pourrait prendre part à un commerce d’alcool avec le père de ses enfants, « connu pour ses problèmes d’addictions à l’alcool ». « À un moment donné, il a versé de la bière sur Angelina Jolie et à un autre moment, il a versé de la bière et du vin rouge sur les enfants », indique la plainte.

Un enfant « étranglé », un autre « frappé au visage »

« Les enfants se sont précipités et ont tous courageusement essayé de se protéger les uns les autres. Avant que ce ne soit fini, Brad Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage », précise le document judiciaire. « Certains des enfants ont supplié Pitt d’arrêter. Ils avaient tous peur. Beaucoup pleuraient », poursuit la plainte.

Pour l’heure, les représentants des parents de Maddox, 21 ans, Pax, 18 ans, Zahara, 17 ans, Shiloh, 16 ans, Vivienne, 14 ans et Knox, 14 ans n’ont pas réagi à ces nouveaux éléments. « C’est incroyablement triste qu’elle continue de ressasser, de réviser et de réimaginer sa description d’un événement qui s’est produit il y a 6 ans, en ajoutant des informations complètement fausses pour essayer d’obtenir une attention supplémentaire pour elle-même au détriment de leur famille », a confié une source proche de Brad Pitt citée par les médias.