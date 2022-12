Boycott d’un concert par Wizkid à Abidjan: Victor Yapobi du Comici promet de grandes résolutions

Trois jours après le concert manqué par le chanteur nigérian Wizkid en Côte d’Ivoire, le président du Comité Miss Côte d’Ivoire ( Comici), Victor Yapobi, a réagi en sa qualité de président de l’Association des producteurs de spectacles de Côte d’Ivoire (APROS-CI).

Deux fois de suite, Wizkid a zappé le public ivoirien qui l’attendait pour un concert en Côte d’Ivoire. La dernière qui fait couler beaucoup d’encres et de salive est l’abandon d’un spectacle à Sofitel Hôtel Ivoire pour le festival WeLovEya de Cotonou le dimanche 12 décembre 2022.

Choqué par cette situation, les ivoiriens ne veulent plus se laisser humilier. Pour se faire désormais respecter par les artistes, le Comité Miss Côte d’Ivoire (Comici) a décidé de mettre les pendules à l’heure. Dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux, Victor Yapobi indique que ‘affaire » Wizkid » interpelle à juste titre tous les acteurs du showbiz ivoirien.

Car, se rappelle t-il, « Pour la deuxième fois après avoir été annoncé à Abidjan, l’artiste Wizkid n’a pu se produire. Nous, membres de l’Apros – ci , tenons à témoigner notre soutien au public des deux rendez – vous manqués ».

De grandes résolutions annoncées

Selon lui, dans des brefs délais, les promoteurs dudit spectacle et le staff de l’artiste prendront des positions qui s’imposent. Nous rappelons à tous que l’APROS – CI ( Association des Producteurs de Spectacles de Côte d’Ivoire ) , oeuvre pour une professionnalisation des métiers du spectacle et de l’événementiel , ainsi qu’aux intérêts de ses membres et surtout celui du public », peut-on lire dans son communiqué.

Pour rappel, dimanche nuit, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l’animateur Willy Dumbo criait son ras-le-bol contre Wizkid qui n’a pas respecté ses engagements avec le promoteur d’un spectacle pour lequel il aurait déjà pris 100 Millions de FCA.

» Il ne faut plus qu’on se foute des ivoiriens, vous ne pouvez pas payer des tickets 50.000 Fcfa , 100.000 Fcfa et 150 000 Fcfa, et un individu pareil se fout de nous. Y’en a marre. S’il veut, qu’il reste là-bas, on s’en fou de lui (…) Croyez moi, la salle a été payée, le jet privé a été payé, lui-même a été payé, on ne peut pas se foutre de nous(…) », a fustigé l’animateur de life TV.