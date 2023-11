Bousculade entre Roseline Layo et le garde du corps de Davido: voici ce qui s’est passé

- Publicité-

Roseline Layo a été violemment poussée par le garde du corps de Davido lors de la soirée des Trace Music Awards récemment au Rwanda. Cet incident a suscité une grande controverse et la chanteuse ivoirienne a fini par apporter des éclaircissements.

La récente soirée des Trace Music Awards 2023 à Kigali au Rwanda a été marquée par un incident inattendu entre la chanteuse ivoirienne Roselyn Layo et le garde du corps de l’artiste nigérian Davido.

Lors de cette prestigieuse cérémonie de célébration et de récompense du monde du showbiz africain, de nombreux artistes africains se sont réunis pour échanger et prendre des photos souvenirs ensemble. Les artistes ivoiriens étant fortement représentés, et Roselyn Layo, sacrée « Révélation de l’année » dans sa catégorie, souhaitait immortaliser ce moment en prenant une photo avec la star de l’Afro-beat nigérian Davido.

Malheureusement, elle a été bousculée par le bodyguard de Davido, créant ainsi une tension entre les deux camps. Cet incident a suscité différentes interprétations parmi les internautes. Cependant, Roselyn Layo a apporté des éclaircissements sur cette affaire en affirmant que le garde du corps ne faisait que son travail et que Davido lui-même lui avait demandé de se calmer après l’incident.

« C’est un monsieur qui n’a pas de problème. Le garde du corps ne faisait que son travail. Quand il m’a poussée, Davido lui a dit de se calmer. Ensuite, il a accepté de prendre la photo avec moi », a rassuré Roselyn Layo.

Dans ses déclarations, la chanteuse a exprimé son admiration pour le traitement respectueux réservé aux artistes de renommée internationale lors de cet événement.

Avant d’exprimer son admiration pour la manière dont les artistes de renommée internationale sont traités. « Mais j’avoue que voir comment ces artistes sont traités avec respect, je suis galvanisée. Je me demande comment je vais procéder pour arriver à leur niveau, être comme eux. Donc, je vais continuer de bosser », a-t-elle reconnu.

Finalement, les choses se sont apaisées grâce à l’intervention du mari et manager de Roselyn Layo, et elle a pu réaliser sa photo avec Davido.