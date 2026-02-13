Bounedjah qualifie Al Shamal pour les quarts de l’Amir Cup

En 1/8 de finale de l’Amir Cup, Al Shamal SC a pris le dessus sur Qatar SC en s’imposant 2-1 lors d’une rencontre tendue dont les moments clés ont tourné en faveur des visiteurs. L’équipe s’est distinguée par sa capacité à tirer profit des coups de pied arrêtés et par une finition précise dans le rectangle adverse.

En 1/8 de finale de l’Amir Cup, Al Shamal SC a pris le dessus sur Qatar SC en s’imposant 2-1 lors d’une rencontre tendue dont les moments clés ont tourné en faveur des visiteurs. L’équipe s’est distinguée par sa capacité à tirer profit des coups de pied arrêtés et par une finition précise dans le rectangle adverse.

La première réalisation est signée Baghdad Bounedjah, qui a trouvé le chemin des filets dès la 12e minute. Sur un corner venu de la droite, l’attaquant algérien a bien suivi l’action pour pousser au fond un ballon traînant dans la surface et donner l’avantage à son équipe.

Cette réalisation confirme la régularité de l’avant-centre de 34 ans : il compte désormais huit buts toutes compétitions confondues et se profile comme l’un des éléments offensifs majeurs d’Al Shamal cette saison.

Publicité

L’efficacité sur coups de pied arrêtés fait la différence

Après l’ouverture du score, les hommes d’Artur Jorge ont géré leur avance en faisant preuve de sérieux défensif, malgré les tentatives de réaction de Qatar SC. Le collectif a su contenir les assauts adverses et préserver son avantage jusqu’au terme du match.

La maîtrise des phases arrêtées et l’expérience d’un buteur capable de convertir les occasions créées offrent à Al Shamal des atouts importants pour la suite de la compétition, alors que le club se qualifie pour les quarts de finale de l’épreuve.