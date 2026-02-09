Boulbina offre le nul à Al-Duhail en LDC Elite de l’AFC

Menés au score, les joueurs d’Al-Duhail ont trouvé un sauveur en la personne d’Adil Boulbina, qui a arraché le point du match contre Sharjah (1-1). La rencontre, disputée lundi 9 février 2026 au Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium de Doha, comptait pour la 7e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC.

La partie avait longtemps résisté aux attaques avant que Sharjah n’ouvre la marque. Dans les derniers instants, précisément à la 81e minute, Boulbina se voit offrir une opportunité sur penalty. Sa première tentative est repoussée par le gardien, mais l’arbitre ordonne une reprise après avoir constaté que le portier avait quitté sa ligne avant la frappe. Sur la seconde exécution, l’international algérien garde son sang-froid et égalise.

Ce but porte à six le nombre de réalisations de Boulbina dans cette édition de la compétition, auxquelles s’ajoute une passe décisive en six rencontres. Ces statistiques soulignent l’importance de son apport offensif pour Al-Duhail sur la scène continentale.

