Borussia Dortmund domine Mayence en Bundesliga (J22)

Premier rendez-vous de la 22e journée de Bundesliga au Signal Iduna Park : Dortmund recevait Mayence et n’a laissé aucune chance à ses visiteurs. Les Jaune-et-Noir ont imposé leur rythme dès l’entame et se sont finalement imposés sur le score sans appel de 4-0.

L’attaque locale a été animée par Serhou Guirassy, auteur d’un doublé inscrit aux 10e et 42e minutes, et par Maximilian Beier, qui avait déjà creusé l’écart à la 15e. À la mi-temps, les pensionnaires du Signal Iduna menaient donc 3-0, avec une équipe de Mayence visiblement dépassée par l’intensité adverse. Julian Ryerson s’est distingué en distribuant pas moins de quatre passes décisives, alimentant parfaitement le front offensif.

La seconde période n’a pas permis aux visiteurs de revenir dans la partie : le quatrième but est intervenu à la 84e minute, inscrit contre son camp par Dominik Kohr. Le score est resté figé à 4-0 en faveur de Dortmund, qui s’est montré clinique et dominateur tout au long de la rencontre.

