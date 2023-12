Bonne nouvelle pour Roseline Layo, la chanteuse annonce sa grossesse

- Publicité-

La célèbre chanteuse Roseline Layo a récemment surpris ses fans en révélant lors d’un live sur Tik-Tok qu’elle attendait son troisième enfant.

La chanteuse Roseline Layo annonce sa troisième grossesse. Déjà mère de deux enfants, l’artiste a partagé cette nouvelle lors d’une session d’interaction avec ses abonnés.

« Je suis enceinte. Donc vous n’allez plus trop me voir sur les scènes, parce que je vais me reposer. C’est à cause de ma grossesse que j’ai un peu maigri. Je vais me reposer lorsque je serai dans les 6 ou 7 mois de grossesse. Mais pour le moment, je suis encore sur la scène. Ne vous inquiétez pas. J’ai encore la capacité de faire des concerts. », a affirmé Roseline Layo lorsqu’un internaute a posé une question concernant une potentielle maternité.

Cette nouvelle a aussitôt suscité une vague de réactions et de messages de félicitations de la part de ses fans et de ses collègues du monde de la musique. Alors que Roseline Layo se prépare à accueillir ce nouvel arrivant dans sa vie, ses admirateurs attendent avec impatience de voir comment la talentueuse artiste jonglera entre sa grossesse et sa carrière musicale.