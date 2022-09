Bonne nouvelle pour le Bénin? l’organisation de la CAN 2025 retirée à la Guinée

En visite à Conakry ce vendredi, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé le retrait de l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée, évoquant comme raison le retard dans la construction des infrastructures. Une décision qui pourrait faire les affaires du Bénin.

Les assurances des autorités de transition d’allouer de gros moyens dans la réalisation à temps des infrastructures sportives n’auront finalement pas convaincu la CAF. L’instance faîtière du football africain vient de retirer l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée. C’est le président de l’institution basée au Caire en Egypte qui a lâché la nouvelle lors d’une visite à Conakry ce vendredi. Le dirigeant sud-africain a indiqué que la CAF allait rouvrir l’appel à candidatures pour l’accueil du tournoi continental.

« Demain (samedi), on demandera à la CAF de recevoir de nouvelles candidatures parce qu’en l’état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir (la CAN) en 2025 en Guinée« , a-t-il déclaré. Selon le président de Mamelodi Sundowns, le sort de la Guinée était scellé depuis juillet dernier. « La CAN-2025, qui avait été attribuée à la Guinée, nous ne sommes pas prêts (à l’accueillir) pour le moment en Guinée, et il nous faut rouvrir ce processus« , a-t-il précisé.

Une bonne nouvelle pour le Bénin?

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) va se réunir ce samedi à Alger pour probablement évoquer la situation et lancer un nouvel appel à candidature. Et très certainement, le Bénin et le Nigéria vont déposer leur candidature. Les deux voisins ouest-africains avaient quelques mois plus tôt fait part de leur souhait de co-organiser la compétition.

«Nous sommes en train de préparer une candidature pour l’organisation conjointe du tournoi (la CAN 2025, ndlr) avec la République du Bénin. Le ministre des Sports a donné son aval à cette candidature», avait fait savoir Amaju Pinnick, président de la Fédération nigériane de football (NFF) et membre du comité exécutif de la CAF, au détour d’une visite dans l’Etat de Lagos fin juillet dernier.

Selon les informations de l’Investigateur, une réunion aurait déjà eu lieu à Cotonou entre les autorités en charge du foot des deux nations, à laquelle ont pris part les présidents des fédérations béninoise Mathurin de Chacus et nigériane Amaju Pinnick, pour définir les contours de cette idée commune. « Le projet est pris au sérieux et les deux pays travaillent dessus », a confié un proche du dossier au journal. D’ailleurs du côté du Nigéria, on estime qu’il est grand temps que les triples vainqueurs du tournoi (1980, 1994 et 2013) accueillent cette compétition continentale.