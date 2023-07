Bon à savoir: voici tout  ce qu’il faut  savoir sur le statut WhatsApp

- Publicité-

WhatsApp fait partie aujourd’hui des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. Et depuis quelques années, il a ajouté une fonctionnalité que beaucoup adorent utiliser aujourd’hui, pour partager leurs quotidiens avec leur proches. Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur le statut WhatsApp.

Le statut WhatsApp est une fonctionnalité introduite pour le huitième anniversaire de la plateforme. Ainsi, depuis, le 21 Février 2017, les utilisateurs peuvent publier des photos, des vidéos, des textes et des Gifs visibles pendant 24h. Ces statuts sont visibles pour tous ceux qui sont connectés sur la plateforme de messagerie. Cependant, pour pouvoir voir le statut WhatsApp d’une personne, il faut avoir son numéro dans le carnet d’adresses.

Pour accéder à la fonction Statut sur WhatsApp, il faut commencer par ouvrir l’application et vous y trouverez 4 icônes en haut de manière horizontale. Parmi eux figurent les « Statut ». Une fois que vous aurez cliqué dessus, un deuxième écran s’ouvrira et vous y verrez deux choses. D’une part, il y aura les contacts qui ont mis à jour un statut et d’autre part, vous verrez l’icône ronde avec votre photo de profil et un petit signe +. Pour partager un statut, vous n’aurez donc qu’à appuyer dessus.

Par ailleurs, il faut noter qu’avec les nouvelles mises à jour, vous pouvez aussi publier des notes vocales (audios) en statut.

Qui peut voir votre statut ?

Après avoir choisi le statut à publier, trois options s’offrent à nous. En effet, il est tout à fait possible de choisir qui peut voir ce que vous avez partagé. Ainsi, vous avez le choix entre « Mes contacts, Mes contacts sauf et Partager uniquement avec ». Avec la première option, tous vos contacts pourront voir votre statut. Avec le second, vous devrez sélectionner ceux à qui vous ne souhaitez pas le partager. Enfin, avec la dernière option, vous pouvez choisir à qui vous voulez montrer votre statut.

Dans le cas où vous souhaitez voir les statuts des autres sans laisser de traces, il faudra modifier les paramètres de votre compte. Pour cela, il faudra d’abord aller dans « Paramètres ». Ensuite, ouvrir le menu de confidentialité. Puis, dans ce nouveau panneau, il faudra faire défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez l’option « Lire la confirmation ». Enfin, il ne reste plus qu’à la désactiver et le tour est joué.

