Bon à savoir : voici pourquoi vous devez recycler les pelures d’avocat

Tout comme les pelures de concombre, les peaux d’avocat ne doivent plus être jetés à la poubelle. Elles doivent être recyclées. Et pour cause, elles sont d’une grande utilité pour l’usage domestique. Découvrez dans cet article les raisons pour lesquelles, vous devez les conserver désormais.

En effet, les pelures d’avocat peuvent être utilisées pour préparer une tisane contre les vers intestinaux et réguler le transit intestinal. Pour ce faire, elles doivent être très bien nettoyées, puis bouillies dans un litre d’eau. A consommer à jeun pour avoir un effet encore plus optimal.

Elles sont également très utiles dans le jardin. Mis en terre, près des semis, ils aideront au processus de germination. Ainsi, grâce à ces écorces, les plantes reçoivent les nutriments dont elles ont besoin pour pousser plus rapidement.

Et comme vous le savez déjà, c’est déjà la rentrée. Et le retour des poux à l’école est souvent inévitable. Si jamais vos enfants en sont victimes, oubliez les shampoings chimiques, vous pourrez utiliser ce remède naturel très efficace. Car, contre toute attente, les pelures d’avocat combattent les poux sans ménagement. La méthode est simple : faites bouillir cinq noyaux et six peaux d’avocat avec deux brins de romarin dans 250 ml d’eau. Appliquez la solution obtenue sur le cuir chevelu. Ne vous reste plus qu’à couvrir les cheveux avec un film alimentaire durant une demi-heure. Répétez cette opération pendant quelques jours jusqu’à ce que les poux disparaissent complètement.