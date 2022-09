Bon à savoir : voici pourquoi vous devez garder une brosse à dent dans votre véhicule

La brosse à dent, comme son nom l’indique est utilisée pour l’entretien des dents. Mais ce n’est pas sa seule fonction. Après qu’elle soit usagée, elle peut jouer autre rôle important dans l’entretien de vos véhicules. Découvrez dans cet article, pourquoi vous devez conserver dans vos voitures, vos brosses à dents usagées.

Avoir une brosse à dents dans la voiture n’est pas qu’elle vous aidera à vous brosser les dents durant un long trajet. Mais la vraie raison de sa présence de cet accessoire dans une voiture est plus simple que vous ne le pensez.

La brosse à dent sert pour un entretien minutieux de la voiture

En effet, certains endroits de la voiture peuvent être difficiles d’accès pendant le nettoyage. Or en utilisant une brosse à dents, il sera plus simple pour vous de nettoyer les sièges qui ont tendance à cumuler toutes sortes de saletés et de poussière. Mais avant de passer la brosse à dents sur les tissus, assurez-vous qu’elle soit bien sèche. Les grilles d’aération ainsi que les enceintes de la voiture peuvent également être nettoyées grâce à elle. Il suffit de frotter en douceur ces surfaces inaccessibles ainsi que toutes les petites rainures de votre tableau de bord pour éliminer la poussière.

En ce qui concerne les autres surfaces du tableau de bord, il est possible d’employer un chiffon doux ou une chamoisine imbibée légèrement d’eau ou de produit adapté aux plastiques de voiture tout en évitant les compteurs ou autres appareils électroniques qui doivent être nettoyés à leur tour, à l’aide d’un chiffon microfibre sec et propre.

Les autres endroits d’une voiture qu’on peut encore nettoyer avec une brosse à dents

Outre les zones inaccessibles de la voiture, d’autres endroits peuvent être nettoyés avec une brosse à dents usagée. Cet accessoire associé à des produits simples et naturels permettra d’obtenir de très bons résultats.

Les phares

De nombreuses saletés et projections peuvent s’accumuler à l’avant de la voiture notamment au niveau des phares. En plus d’obstruer la lumière, ces dépôts peuvent également compromettre la sécurité des automobilistes. Il est possible dès lors de leur donner un coup de propre en vous munissant d’une simple brosse à dents et d’un tube de dentifrice. Appliquez à la main le dentifrice en recouvrant toute la zone à nettoyer. Utilisez par la suite la brosse à dents, pour déloger toutes les saletés en opérant des mouvements circulaires. Rincez ensuite à l’eau claire puis essuyez à l’aide d’une chamoisine ou d’un chiffon doux.

Les jantes

Avec la pollution atmosphérique, les jantes de la voiture ont tendance à se salir rapidement. Afin de les nettoyer en profondeur, il est nécessaire d’utiliser un produit nettoyant efficace. À ce titre, le white spirit peut être redoutable notamment pour éliminer les tâches de goudron. D’autres produits naturels peuvent également être utilisés à l’image du vinaigre blanc. Pour commencer, pulvérisez le nettoyant sur la jante puis laissez agir quelques secondes. Frottez ensuite la surface des jantes à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon. Complétez l’opération avec une brosse à dents afin d’atteindre notamment les zones difficiles que vous n’arrivez pas à décrasser.