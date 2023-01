Bon à savoir: voici pourquoi il faut placer des clous de girofle dans la salle de bain

La salle de bain et les toilettes sont des pièces de la maison qui exigent un entretien régulier. Et pour cause, les odeurs d’humidité, de moisissures ou encore d’urine peuvent rapidement s’y développer et devenir extrêmement gênantes. Pour palier donc à tout cela, vous pouvez miser sur les clous de girofle.

Les clous de girofle disposent de nombreuses vertus, tant sur le plan cosmétique que médicinal. Ce qui leurs permettent d’ailleurs d’éloigner certains nuisibles, notamment, les poissons d’argent.

Bien qu’ils ne constituent pas une menace, ces derniers sont considérés comme étant des nuisibles pouvant abîmer papiers, livres voire se nourrir dans votre garde-manger. Si vous avez déjà remarqué des petits trous accompagnés de taches jaunâtres dans vos livres ou sur vos vêtements, il est fort probable que votre maison soit infestée de ces “lépismes argentés”.

En effet, les clous de girofle sont la solution tout indiquée pour se débarrasser de cet insecte majoritairement présent dans les endroits sombres à l’image des sous-sols ainsi que les zones humides comme la salle de bain. Le poisson d’argent étant particulièrement sensible à l’odeur de cette épice.