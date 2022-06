Bon à savoir : voici pourquoi il faut mettre un bol de riz à l’entrée de la maison

Très populaire à travers le monde, en particulier dans les continents asiatique et africain, le riz est un aliment de base incontournable dans la plupart des foyers. Cependant, ses bienfaits dépassent largement les frontières de la cuisine. Beaucoup ne le savent pas, mais il alimente également de nombreuses superstitions et idéologies culturelles. Découvrez la raison pour laquelle, il faut mettre un bol de riz à l’entrée de la maison dans cet article.

Pendant des siècles, le riz a été considéré comme une céréale au pouvoir bénéfique sensé attirer les bonnes énergies et repousser les ondes négatives. Pour toutes les personnes, amatrices du Feng Shui et de ses techniques purificatrices, un bocal de riz est toujours de bon augure à l’entrée de la maison. Placez alors un bocal de riz à l’entrée de chez vous, permet d’éloigner définitivement ces énergies étouffantes. De cette façon, le bonheur entrera dans votre maison et vous ne serez plus affectés par certains troubles. Au bout de quelques temps, vous gagnerez en sérénité et en quiétude.

Certains préconisent même d’asperger une poignée de riz à l’extérieur de la maison devant la porte d’entrée ou sous le paillasson. Ainsi, ce rituel draine également le bonheur, l’argent et la prospérité. Pour repousser le malheur et la malchance, pensez aussi à en parsemer un peu dans les angles de vos pièces à vivre, sous les tapis et sur le rebord des fenêtres.

Autres vertus ignorées du riz

Il est aussi symbole d’abondance et de bonne fortune. L’un des plus célèbres n’est autre que le traditionnel lancer de grains de riz sur les jeunes mariés après la cérémonie : cette coutume ancestrale, toujours d’actualité, favorise la fécondité et le bonheur du couple.

Le riz serait également un frein aux dépenses compulsives. Il est même conseillé aux femmes d’en garder toujours quelques grains (21 précisément) dans leur sac pour éviter les achats inutiles et faire de petites économies. Les hommes, quant à eux, pourraient en glisser dans la poche de leur pantalon ou dans leur portefeuille. Ce serait de bon augure pour pallier aux difficultés financières du moment !