Bon à savoir : voici ce qui arrive à votre smartphone s’il reste brancher après une charge complète

Bon nombre d’utilisateurs laissent leurs smartphones en charge toute la nuit, afin que ces derniers soient complètement chargés à leur réveil. Or ce geste, qui parait pratique n’est pas bien pour la santé du téléphone. Voici le danger que court votre smartphone s’il reste brancher après une charge complète.

La plupart du temps, beaucoup de personnes mettent leurs téléphones en charge, la nuit qu’ils soit bien chargés au réveil. Alors que c’est une erreur, bien que les fabricants de smartphone aient pu développer une fonction qui permet d’interrompre la charge lorsque le téléphone est plein. Mais ce dernier continue à subir des “mini-charges”.

En effet le téléphone va se décharger légèrement et ce, même en étant branché et n’étant pas utilisé. Cela va alors enclencher à nouveau la charge pour atteindre les 100%. Ce processus peut ainsi endommager la batterie à la longue et causer des surchauffes du téléphone.

Par ailleurs, laisser le chargeur branché, même lorsque la batterie est chargée à 100%, continue à consommer de l’électricité ; il en résulte donc un gaspillage d’énergie.