Bon à savoir : quel est le moyen le plus hygiénique d’utiliser les toilettes publiques ?

De nombreuses personnes utilisent les toilettes publiques tous les jours. Une toilette publique donnée peut être utilisée par des centaines, voire des milliers de personnes en une seule journée dans des endroits où le trafic piétonnier est important, comme les restaurants, les hôpitaux et les hôtels. Cependant, quel est le moyen le plus hygiénique d’utiliser les toilettes publiques ?

De nos jours, les sièges des toilettes publiques sont spécialement conçus pour empêcher les germes de rester dessus. En particulier ceux qui sont en plastique non poreux : ce sont les surfaces les plus exemptes de germes puisqu’elles sont fabriquées avec des matériaux antimicrobiens. Autant dire que, s’ils sont nettoyés correctement, ces sièges peuvent être plus propres que les éponges à vaisselle que vous utilisez quotidiennement et qui amassent une quantité importante de bactéries.

Malheureusement, dans la cabine où l’on se trouve, nous n’avons aucune preuve concrète, ni de son entretien irréprochable ni de ses récentes utilisations. Mieux vaut donc prévenir que guérir.

Pour être plus tranquille dans les toilettes publiques, la solution la plus salutaire et la plus saine est d’éviter que la peau n’entre en contact avec le siège des toilettes. Tout simplement. Alors oui, c’est quelque peu contraignant, mais cela ne durera pas longtemps et au moins vous éviterez toutes sortes d’allergies cutanées qui vous causeront plus de problèmes. Enfin, en sortant, n’oubliez pas de vous laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau tiède.

