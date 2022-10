Bon à savoir : pourquoi vous devez placer un bol de riz cru dans votre salle de bain

La salle de bain fait partie des pièces de la maison, dont l’entretien n’est pas facile. Et pour cause, elle dégage parfois des odeurs nauséabondes. Pour alors éviter cela, nous vous suggérons d’appliquer une solution remarquablement efficace pour y parvenir.

Les salles de bains peuvent facilement passer d’une salle de spa confortable à une pièce sale et humide qui sent mauvais. Toutefois, les odeurs désagréables de la salle de bain ne sont pas inévitables. En faisant un nettoyage quotidien et en y ajoutant un peu de désodorisant à la pièce, vous aurez une salle de bain parfumée et propre.

Et pour que votre salle de bain soit toujours parfumée, il existe une méthode naturelle et toute simple, qui consiste à placer du riz cru dans un bol et d’y ajouter quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus ou de lavande. L’huile essentielle d’arbre à thé, de clou de girofle, de cannelle ou de citron sont des senteurs qui seront tout autant efficaces. Votre salle de bain ne tardera pas à être agréablement parfumée tout en étant débarrassée des mauvaises odeurs.

Par ailleurs, cette astuce est également parfaite pour désodoriser les endroits fermés comme le dressing. Pour ce faire, vous devez simplement mettre trois ou quatre cuillères à soupe de riz cru dans un sac en tulle. Après avoir versé quelques gouttes d’huile essentielle de lavande, accrochez-le dans le placard.