Bon à savoir : pourquoi la colle ne se colle pas à l’intérieur de son tube ?

Vous avez déjà eu à réparer un meuble à l’aide de colle « super glue », ou simplement coller une feuille avec de colle. Elle vous a même collé les doigts. Cependant vous vous demandez pourquoi elle ne se colle jamais dans sa boîte. Découvrez la raison dans cet article.

A l’intérieur du tube, la colle reste dans son état liquide jusqu’à sa sortie. Elle est ainsi protégée par le flacon, hermétiquement fermé, qui ne laisse pas l’air entrer. Résultat, elle ne se colle pas à son tube et conserve intactes toutes ses propriétés de super glue.

Généralement, les colles courantes sont diluées dans un liquide « solvant » (composé d’eau et d’alcool) qui maintient l’adhésif liquide jusqu’à ce qu’il se colle au matériau. Aussi, lorsque la colle est placée sur une surface, elle est exposée à l’air. Le solvant va ainsi s’évaporer au contact de l’air et de l’humidité. Voilà pourquoi, au fur et à mesure, la colle se « polymérise », elle va donc sécher et se durcir. Le processus est ainsi appelé : adhésion mécanique.

Mais pourquoi colle-t-elle aux doigts?

Tout simplement parce que votre épiderme contient une importante quantité d’eau. L’humidité va favoriser ce collage et coller les doigts entre eux. Lorsque la texture est vraiment puissante, l’effet est très désagréable.