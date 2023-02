Bon à savoir: mettre le vin au réfrigérateur est une erreur à éviter

Bon nombre de personnes, dans le but de savourer le vin frais, le met souvent dans le réfrigérateur, ou congélateur. Or c’est une erreur ce geste qui est devenu pratiquement la tendance. Découvrez dans cet article, les raisons pour lesquelles il faut l’éviter.

Le congélateur n’est pas la solution la mieux appropriée pour rafraîchir le vin. Et pour cause, il y a un impact sur les composés de la boisson alcoolisée. A cause du choc thermique, ce dernier risque de perdre son équilibre, ou de masquer ses arômes, lui faire perdre ses qualités gustatives et son harmonie. Notamment les vins qui détiennent des sucres résiduels ou les vins délicats et peu résistants par manque de sulfites ajoutés. Enfin, en cas d’oubli, la bouteille risque même de se fissurer ou de se briser !

Lorsque la température est trop froide, nous modifions l’expérience de la dégustation dans le verre : « il est très difficile de sentir un vin blanc à moins de 4 °C parce que la glande pituitaire du nez ne capte pas les arômes. De plus, avec le froid, on anesthésie aussi les papilles », explique le sommelier. Ainsi, mettre un glaçon dans le vin à les mêmes conséquences. Voilà pourquoi certaines grandes marques de vins effervescents ont lancé la version « Vin on Ice. Ces derniers sont théoriquement, fabriqués avec un procédé, un assemblage disent-ils, compatible avec la glace et les cocktails », poursuit-il.