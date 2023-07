Bon à savoir : les raisons  pour  lesquelles il faut éviter de mettre de glace dans le vin

- Publicité-

Habituellement, l’on associe le vin aux mets. A en croire même certaines études, c’est l’accord parfait de servir un repas sans faute. Cependant, lors de la prise d vin, beaucoup commettent certaines erreurs. Voici lesquelles à éviter.

D’accord pour la fraîcheur, d’accord pour maintenir la température de votre boisson basse, mais le vin blanc ou rouge doit toujours être servi à la température indiquée sur l’étiquette. Et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, chaque type de vin a sa propre température de service, ce qui peut garantir une dégustation idéale de la boisson. En règle générale, les blancs doivent être conservés puis servis entre 8 et 12 degrés, de même que les rosés (10-12), tandis que pour les rouges, la température augmente entre 14 et 18.

Ces indications permettent de savourer au mieux les différents vins, en notant la complexité aromatique typique d’un produit donné. En résumé, la glace abaisse la température, ce qui modifie considérablement la perception de la saveur. Une autre raison pour laquelle il serait préférable de ne pas utiliser de glace est que celle-ci, en fondant, se diluerait dans le vin, l’édulcorant effectivement et altérant toutes les caractéristiques aromatiques et l’intensité d’un vin désormais chimiquement altéré. C’est un peu ce qui arrive aux cocktails lorsque l’on met trop de temps à les boire.

Articles similaires