Bon à savoir : les différences entre Telegram Web et WhatsApp Web

La messagerie instantanée fait incontestablement partie de notre quotidien aujourd’hui. Bien qu’il existe de nombreuses applications dédiées à l’envoi de messages, WhatsApp et Telegram sont deux des plus utilisées. Nous vous proposons dans cet article les différences entre les versions web de ces deux applications.

WhatsApp et Telegram font partie des applications de messagerie instantanées les plus utilisées dans le monde aujourd’hui. Ces dernières, qui permettent d’envoyer des messages textes, des messages vocaux, des emojis, des images, des vidéos et bien d’autres encore, existent aussi sous la version web.

Cependant, il existe des différences au sein de leur version web. L’une des principales différences réside dans l’envoi de fichiers. En effet, Telegram Web permet l’envoi et la réception de fichiers volumineux non compressés pouvant aller jusqu’à 2 Go, lors de chaque transfert. Contrairement à WhatsApp Web, qui ne permet qu’un échange limité de fichiers compressés automatiquement, environ 100 Mo lors de chaque transfert. Par ailleurs, Telegram Web utilise la technologie cloud pour faciliter le transfert de données, permettant également de les stocker, si nécessaire.

Une autre différence est que Telegram Web permet de passer des appels vocaux, ce qui n’est pas le cas chez WhatsApp Web

Autre différence notable entre les deux versions web, seul WhatsApp Web permet la personnalisation du fond d’écran de chacune des discussions. Une option que n’offre pas Telegram Web, mais qui permet néanmoins de masquer le statut « en ligne ». Une fonctionnalité indisponible sur WhatsApp Web.

Au niveau de la sécurité, WhatsApp Web et grâce à son système de cryptage, offre plus de garanties, étant donné qu’un chiffrement de bout en bout est utilisé. Cette technologie permet de sécuriser vos conversations. De cette manière, seuls l’expéditeur et le destinataire pourront lire les messages reçus et envoyés et masquer par la même occasion, leurs discussions.

Par ailleurs, l’on pourrait simplement dire que les applications WhatsApp Web et Telegram Web, disposent chacune de leurs propres fonctionnalités même si elles s’accordent sur l’essentiel. Chacune étant parfaitement adaptée à sa manière, à un large panel d’utilisateurs.