Bon à savoir : lécher le couvercle du yaourt pourrait être nuisible pour la santé

La plupart du temps, lorsque l’on déguste un yaourt frais, il arrive de lécher le couvercle du yaourt, en savourant chaque goutte de l’arôme sucré et crémeux. Or, ce geste inné en toute personne est nuisible pour la santé humaine.

La plupart des amateurs de yaourt ont l’habitude lécher le couvercle intérieur avant de prendre le yaourt contenu dans la boîte. Il s’agit presque d’un rituel transmis de génération en génération. D’ailleurs, comme ce geste est aujourd’hui automatique, il serait étrange de jeter la languette sans l’avoir fait. Certains pensent même qu’il s’agit d’un gaspillage vu qu’une couche importante de yaourt s’y dépose. Pourtant, ce geste qui peut sembler inoffensif peut s’avérer être très dangereux pour la santé.

En effet, bien que le couvercle en aluminium aide à préserver les qualités et la fraîcheur du yaourt jusqu’à son ouverture, il peut s’avérer néfaste pour l’organisme. Ainsi, il serait plus sage de ne pas le lécher. D’ailleurs, la question de gaspillage n’est pas un raison assez valable pour s’exposer aux risques.

Il faut savoir que l’aluminium du couvercle est potentiellement dangereux pour notre organisme. En effet, cet élément a tendance à s’accumuler sur les organes et sur les os et provoquer divers problèmes de santé. Par ailleurs, le système nerveux est également parmi les plus exposés au risque d’intoxication par l’aluminium. Toutefois, les quantités contenues dans les couvercles du yaourt sont réglementées. De plus, ils sont recouverts d’un film plastique presque invisible qui sépare le yaourt de l’aluminium.

Cependant, malgré le respect des normes par les fabricants, cela ne signifie pas pour autant qu’une exposition prolongée dans le temps ne puisse pas causer de problèmes. Il est donc préférable d’éviter de lécher ce couvercle. En outre, à cause des bords rugueux, il y a de fortes chances qu’on se coupe la langue. Enfin, il faut souligner que des moisissures peuvent se former sur le couvercle quand les yaourts restent longtemps au réfrigérateur. Ainsi, quelle que soit la situation, il faudrait arrêter de lécher leur languette.

