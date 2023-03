Bon à savoir: découvrez les raisons pour lesquelles il faut éviter de tuer les cafards

Les cafards sont des nuisibles qui envahissent nos maisons, qu’elles soient propres ou non. Il est donc très difficile de prévenir cette infestation ou de s’en débarrasser. Ces insectes sont très résistants et on a souvent le réflexe de vouloir les écraser. Or c’est une erreur fatale et on vous dit pourquoi !

L’une des premières choses auxquelles on pourrait penser en voyant un cafard serait de l’écraser. Alors que ce n’est pas une très bonne idée, surtout quand on a affaire à une femelle.

En effet, vous risqueriez de disperser ses œufs qui pourraient éclore un peu partout dans votre habitat. Mais leur odeur composée de phéromones pourrait également se répandre. Ce qui pourrait attirer d’autres cafards chez vous.

Il est préférable, dans ce cas, de capturer le cafard dans du papier absorbant et de le jeter aux toilettes, voire de le mettre dans un sac plastique et de le jeter à la poubelle.