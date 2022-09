Bon à savoir : découvrez la différence entre Émoticônes et émojis et comment les utiliser

Avec l’avènement des réseaux sociaux, les émoticônes et les émojis sont plus utilisés lors des conversations. Cependant beaucoup les utilisent sans vraiment faire la nuance entre eux. Nous proposons alors dans cet article, la différence existant entre les deux.

Les émoticônes sont des symboles qui apportent une touche émotionnelle aux messages. Ceux-ci sont composés à l’aide des caractères du clavier, et peuvent mêler des chiffres et des lettres.

Les émojis ont aussi le même but que les émoticônes. Mais au lieu de les composer, on retrouve d’emblée ces symboles à la forme ronde, sur nos smartphones et réseaux sociaux.

Pour utiliser les émojis sur WhatsApp, il suffit d’ouvrir votre application et de sélectionner une discussion. Vous allez trouver en bas de l’écran, sur le côté gauche du champ de texte, une icône sous forme de visage rond souriant. Cliquez dessus. Pour les téléphones iPhone, vous trouverez l’icône du globe, à la place. Après avoir cliqué sur l’icône en question, vous allez trouver une liste d’émojis qui représentent des humeurs différentes, que vous pouvez utiliser selon le message que vous voulez transmettre. Vous pouvez même envoyer un émoji seul. Dans ce cas, sélectionnez-le et cliquez sur la flèche à droite du champ de texte pour l’envoyer.

Certains émojis sur WhatsApp donnent même la possibilité de changer leur couleur de peau, si l’on ne veut pas garder la couleur jaune. Dans ce cas, il suffit d’appuyer sur l’émoji de façon prolongée, pour voir apparaître les différents choix qu’on a, pour remplacer l’émoji prédéfini.

Par ailleurs, pour éviter de vous perdre dans la longue liste des émojis que propose WhatsApp, vous pouvez simplement cliquer sur l’icône de l’horloge afin de retrouver les émojis que vous avez récemment utilisés.