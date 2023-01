Bon à savoir: ces plantes d’intérieur attirent les cafards

Les cafards sont des insectes déplaisants dont l’apparence physique peut terrifier tout le monde. En effet, ces insectes sont le plus souvent associés à la malpropreté (ordures et saleté). Mais également attirés par certaines plantes d’intérieur. Découvrez ces dernières dans cet article.

Lorsqu’on parle d’insectes comme les punaises, mites, fourmis, cafards et autres blattes, il est important de savoir, que ces derniers apprécient les milieux humides et sombres. Pour survivre, ils ont besoin certes de nourriture, mais surtout d’eau. En effet, si un cafard peut rester plusieurs jours sans manger, il ne peut par contre, se passer d’eau.

Raison pour laquelle, on les trouve le plus souvent dans les salles de bains et les cuisines mais pas seulement. C’est à partir de là, que le problème des plantes d’intérieur se pose car elles forment un petit foyer toujours humide où ces nuisibles peuvent venir s’hydrater et se nourrir. Ainsi, les plantes qui nécessitent beaucoup d’eau et que l’on arrose régulièrement finissent par les attirer.

Quelles sont donc ces plantes qui attirent les cafards dans la chambre?

Les orchidées, les plantes tropicales et exotiques favorisent le développement de ces nuisibles. Les bois du Brésil, très en vogue actuellement dans leur version miniature sont également à éviter. Dès lors, si vous remarquez que vos plantes sont envahies par des insectes, pensez à réduire la fréquence d’arrosage pendant quelques jours.