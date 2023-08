Bon à savoir : ces objets à ne pas laisser dans la voiture en période de chaleur

Lorsqu’une voiture reste trop exposée au soleil, elle peut devenir un four ambulant et peut même présenter des dangers de tous genres. Allons alors à la découverte de ces objets qui ne doivent pas être laissés dans la voiture en cas de forte chaleur.

L’on entasse parfois tout un tas d’objet dans sa voiture, un peu comme on a l’habitude de faire le plus souvent chez soi. Or, quand les températures deviennent fortes, certains de ses objets laissés à l’intérieur de la voiture peuvent devenir dangereux. Retrouvez ici une liste de ces objets qu’il faut éviter de laisser dans la voiture en ces pareils moments.

Les déodorants

S’il s’agit d’un déodorant à boule, ce n’est pas très grave. En revanche, évitez de laisser un aérosol dans votre voiture lorsqu’il fait chaud, qu’il soit en plein soleil ou dans la boîte à gants. En effet, la chaleur risque de faire augmenter la pression et de faire exploser la bouteille. Inutile de préciser que cela est évidemment très dangereux, surtout si vous êtes dans la voiture ou en train de conduire. A défaut de mieux, mettez votre déodorant dans le coffre, qui subit moins la chaleur.

- Publicité-

Les produits de maquillage

Vous aimez vous refaire une beauté dans la voiture ? Dans ce cas, attention, car les fortes chaleurs peuvent entraîner des changements dans la texture, la composition et la stabilité de ces produits, les rendant potentiellement inutilisables. Cela peut en effet faire fondre ou liquéfier certains produits (baume à lèvres, crème, fond de teint…), entraîner des taches tenaces, dégrader les ingrédients actifs et conservateurs contenus dans les produits, réduire leur efficacité et augmenter le risque d’irritations cutanées. Par ailleurs, les germes risquent d’y proliférer encore plus vite, ce qui peut favoriser les infections et réactions cutanées.

Si vous constatez que la texture, l’odeur et/ou la couleur d’un produit ont changé après l’exposition à la chaleur, mieux vaut ne plus les utiliser et les remplacer.

Les bouteilles d’eau en plastique

Pour éviter les coups de chaud sur le chantier, il est très important de bien s’hydrater. Il est donc raisonnable de garder une bouteille d’eau dans la voiture quand les températures grimpent. Toutefois, l’utilisation du bisphénol A et des phtalates dans les plastiques suscite de nombreuses inquiétudes pour la santé. Évitez ainsi de laisser une bouteille d’eau en plastique dans votre voiture, car cela pourrait entraîner la libération de ces agents cancérigènes dans votre boisson.

- Publicité-

Les briquets

Cela peut sembler évident mais il est toutefois important de le rappeler : laisser un briquet dans sa voiture peut être extrêmement dangereux. Là encore, avec la chaleur ce dernier peut exploser, notamment s’il est posé en plein soleil. Et dans ce cas, c’est l’incendie assuré. Le mieux ? L’emmener avec vous dans votre sac ou votre poche, afin d’éviter tout risque. De même, évitez de laisser vos lunettes de vue sur le tableau de bord, car le soleil qui passe dans les verres risque de créer un début d’incendie.

Les médicaments

Vous avez l’habitude de laisser vos médicaments dans la voiture pendant des heures après un passage à la pharmacie ? Mauvaise idée ! Les températures extrêmes peuvent altérer l’efficacité des médicaments. Certaines substances actives peuvent en effet se dégrader sous l’effet de la chaleur, ce qui peut compromettre leur efficacité thérapeutique ou entraîner des effets secondaires indésirables. De plus, certains médicaments doivent être conservés à une température spécifique pour conserver leur stabilité et leur sécurité d’utilisation. C’est pour cela qu’il convient généralement de les garder à température ambiante (entre 14 et 30°C maximum). Ainsi, si vous souhaitez garder des médicaments à portée de main à l’extérieur, préférez les garder sur vous plutôt que de les entreposer dans la voiture. Et bien sûr, c’est également vrai en hiver.

Les boissons en canette

Il est important d’avoir de quoi se désaltérer en voiture. Mais si vous le pouvez, préférez une bouteille d’eau à des canettes ! Déjà parce que c’est meilleur pour la santé, mais surtout car c’est moins dangereux. En effet, ces dernières peuvent exploser lorsqu’elles sont soumises à de fortes chaleurs. Pas de risque d’incendie, mais vous aurez du coca partout !

- Publicité-

Les lunettes

Les montures de lunettes en métal ou en plastique peuvent absorber la chaleur, ce qui peut rendre les branches brûlantes et inconfortables à porter lorsque vous les reprenez en plus de risquer de les déformer. De plus, les verres peuvent également subir des déformations ou des fissures en raison de l’exposition prolongée à des températures élevées. Enfin, si les lunettes laissées sur le tableau de bord ou près d’une vitre, la lumière du soleil concentrée à travers les verres peut même provoquer des brûlures sur certaines surfaces de l’intérieur de la voiture à cause de l’effet loupe. C’est rare, mais cela arrive ! En conclusion, il est préférable d’emporter vos lunettes avec vous lorsque vous quittez votre voiture par temps chaud.

Articles similaires