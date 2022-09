Bon à savoir : ces déchets qu’il ne faut pas jeter dans les toilettes

Assez de personnes pensent que les toilettes sont une poubelle. Et du coup, elles se mettent les petites choses usées dedans. Alors que cette pratique est à bannir. Et pour cause, elle peut entrainer des conséquences lourdes. En voici quelques-unes.

Tout comme les lingettes, certains produits que vous utilisez dans votre salle de bain peuvent bloquer les canalisations des toilettes et avoir des conséquences néfastes sur l’environnement. Bien souvent, ils obstruent les canalisations et causent des dégâts environnementaux importants et s’avèrent dangereux pour les animaux marins. En voici quelques-uns.

Les serviettes et tampons hygiéniques dans les toilettes

Le cycle menstruel est bien souvent accompagné d’une utilisation de serviettes hygiéniques et tampons. Ces produits en fibre de coton peuvent en effet boucher les canalisations et obstruer les pompes d’épuration. De surcroît, ils dégagent des substances toxiques pour l’environnement comme les pesticides. Par ailleurs, il faudra compter 500 ans pour qu’ils se désagrègent totalement dans la nature.

Les rouleaux de papier hygiénique dans les toilettes

Bien que la plupart soient biodégradables, les rouleaux de papier toilette font également partie des objets à ne pas jeter dans la cuvette des toilettes. Bien que ces produits se désagrègent rapidement, ils ne disparaissent pas totalement. Souvent, ils finissent dans les usines de traitement et provoquent des dépôts. Plutôt que de les jeter dans les toilettes, placez les rouleaux cartonnés dans la poubelle plus précisément dans le bac jaune destiné au recyclage.

Les préservatifs et les lentilles de contact dans les toilettes

Les préservatifs tout comme les lentilles de contact sont composés de matières en plastique comme le latex. Ces produits sont souvent retrouvés dans les boues d’épuration. N’étant pas biodégradables, ils peuvent facilement boucher les canalisations sans parler du danger qu’ils représentent pour les animaux qui peuvent les ingérer. N’étant pas recyclable, jetez-les plutôt dans les poubelles à ordures ménagères.