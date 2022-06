Bon à savoir: ces couleurs qui attirent plus les moustiques

Vous faîtes tout pour éviter les moustiques, mais vous n’y arrivez toujours pas. Eh oui ! C’est parce que vous ignorez certains détails comme les couleurs que vous portez. Voici ces couleurs qui attirent plus les moustiques.

Certaines personnes constatent qu’elles ont l’habitude de se faire piquer plus par les moustiques que d’autres. Et bien que souvent bénignes, les piqûres de moustiques sont très incommodantes. Dans la recherche des éléments susceptibles de faire venir les moustiques, des chercheurs de l’Université de Shingon ont découvert que certaines couleurs peuvent attirer ces insectes.

A en croire l’étude intitulée « le déclenchement olfactif des préférences visuelles sur la peau humaine et les spectres visibles chez les moustiques », dont le but est d’informer et d’aider à mieux se protéger contre les piqûres de moustiques et publiée dans la revue scientifique Nature, les couleurs que nous portons pouvaient influencer la réaction des moustiques à notre égard. Ainsi, des couleurs telles que le rouge, l’orange, le noir ou encore le cyan attirent plus les moustiques. Si vous avez l’habitude de porter des vêtements de ces couleurs, vous pourriez être une proie privilégiée pour les moustiques. Au contraire, certaines couleurs peuvent tenir éloignés ces insectes indésirables. C’est le cas du vert, du violet, du bleu ou encore du blanc.