Bon à savoir : ces 07 choses sont les plus sales dans une maison

Pour vivre dans un environnement propre et sain, il est indispensable de nettoyer et désinfecter les ustensiles et l’ensemble des objets qui se trouvent dans votre maison. Vous n’imaginez pas toutes les choses probablement dégoûtantes qui vous entourent et que vous utilisez chaque jour. Découvrez 07 choses qui sont souvent plus sales dans nos maisons.

Pour beaucoup de personnes, l’endroit le plus sale de la maison est souvent les toilettes. Or c’est un faux problème. Il existe certains accessoires qui sont souvent utilisés mais dont l’entretien est ignoré. Et ces derniers deviennent du coup un nid de saletés. Nous vous proposons dans cet article, sept choses qui sont plus sales dans les maisons.

1.Les poignées et interrupteurs

On a tendance à oublier de les nettoyer, pourtant ce sont des terrains favorables aux bactéries. Les interrupteurs d’éclairage, les poignées de porte d’armoire ou de réfrigérateur concentrent beaucoup de germes puisqu’on les touche constamment. Lors de votre routine de nettoyage dans la cuisine et ailleurs dans la maison, ne les oubliez plus : nettoyez-les avec un chiffon en microfibres imbibé d’un produit désinfectant efficace.

2.La télécommande

Vous vous lavez les mains systématiquement avant de prendre la télécommande ? On en doute fort. On ne va pas se mentir, cet objet est sollicité plusieurs fois par jour par des mains sales. Pas étonnant qu’il regorge de germes et de microbes. Et, il faut le reconnaître, c’est sûrement le dernier élément auquel on pense à nettoyer à la maison. Ce qui en fait probablement l’accessoire le plus sale ! Utilisez donc un bon désinfectant pour nettoyer fréquemment votre télécommande. Pour enlever la saleté qui s’infiltre entre les boutons, utilisez un coton-tige imbibé d’alcool.

3.Le téléphone portable

Nous tenons constamment notre smartphone dans nos mains mais comme les télécommandes ou les clavier d’ordinateur, nous ne pensons pas suffisamment à le nettoyer. De nombreuses bactéries se piègent pourtant dans les interstices de ses boutons mais également dans sa coque de protection. Il est encore plus sale que la semelle de nos chaussures ! Pour les retirer, vous pourrez notamment utiliser une lingette désinfectante.

4.Le clavier de votre PC

Sur vos mains, il y a des bactéries, des germes et des microbes en permanence, et toutes les choses que vous utilisez régulièrement sont donc aussi infestées de ces derniers. Parmi les objets que vous manipulez tous les jours figure le clavier de votre PC, il est rempli de microbes. Pourquoi, parce qu’avant de l’utiliser, vous avez déjà touché pas mal de choses crasseuses. Des maladies, vous pouvez les choper, rien qu’avec votre clavier alors, songez à le nettoyer avec une lingette une fois par semaine.

5.À l’intérieur du réfrigérateur

Restes de repas oubliés, fruits et légumes pourris, emballages douteux…Avouons que le réfrigérateur est parfois un fourre-tout où tout se mélange, et c’est surtout un espace accessible quotidiennement par plusieurs mains. Ce qui en fait, sans nul doute, l’une des zones les plus sales de la maison. Lors du nettoyage, il est préférable d’éviter l’utilisation de produits chimiques. Optez plutôt pour des ingrédients naturels comme le vinaigre blanc qui pourra nettoyer, désinfecter et désodoriser le frigo. Vous pouvez également mélanger une solution d’eau chaude et de liquide vaisselle pour bien nettoyer les étagères et les tiroirs. Séchez-les bien avant de les remettre dans le réfrigérateur.

6.L’éponge de la cuisine

C’est sans aucun doute l’objet le plus sale de notre cuisine ! Selon une étude menée par des microbiologistes allemands et publiée dans la revue Scientific Reports en juillet 2017, chaque centimètre cube d’une éponge contiendrait près de 118 bactéries provenant de 73 familles différentes. Pour éviter la multiplication des germes, il est conseillé de bien essorer son éponge après chaque utilisation et de la laver deux fois par semaine en la plaçant dans le panier à couverts de votre lave-vaisselle ou dans votre lave-linge à 60°C.

7.La brosse à dents

Notre brosse à dents est également un véritable bouillon de culture. Pour limiter la prolifération des bactéries, rincez-la après chaque usage. Bien qu’il soit possible de la nettoyer avec du bicarbonate de soude, il est préférable d’en changer régulièrement. Idéalement une fois tous les deux mois, que ses poils soient usés ou non.