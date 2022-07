Bon à savoir : ces 06 races de chiens sont les plus intelligentes selon les experts

Les chiens sont une espèce sociale possédant une capacité d’apprentissage élevée. Il est possible de leur apprendre des tours en les récompensant. Cela va du simple ordre « assis » jusqu’à « debout» . Mais saviez-vous que certaines races sont plus intelligentes et plus aptes à apprendre que d’autres ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce classement des races de chiens les plus intelligentes.

En plus d’être de formidables compagnons, les chiens sont également des animaux capables d’apprendre des ordres complexes et de s’adapter à des situations compliquées, ce qui démontre une forme d’intelligence développée. L’intelligence fait donc partie des critères lors du choix de la race de chien par les Hommes. Voici donc pour vous le top 06 des chiens les plus intelligents.

Le berger allemand

Les bergers allemands se caractérisent par un haut niveau de concentration, la capacité et la volonté d’obéir et un instinct protecteur. C’est pour cette raison qu’ils sont dans des équipes de recherche et de sauvetage et auprès de personnes handicapées. Et pour cause, ils ont la capacité d’évaluer les situations difficiles et de bien décider.

Le berger des Shetland

Ils peuvent apprendre une nouvelle habitude après seulement quelques répétitions. Ils ont la capacité de prévenir le danger, c’est pourquoi ils sont de parfaits chiens de garde.

Le caniche

Bien que les caniches soient assez discrets, ils se distinguent par une remarquable intelligence émotionnelle et cognitive. Ils sont également faciles à dresser. Ils aiment les défis difficiles. Fait intéressant: pendant la guerre, ils ravitaillaient les soldats sur le champ de bataille.

Le labrador retriever

Les chiens de cette race sont principalement connus pour leur auto-discipline. Ils sont curieux d’apprendre des gens en les observant et les imitant. Pour ne rien gâcher, ils ont un excellent odorat.

Le rottweiler

Ces chiens sont très vifs d’esprit, alertes et d’une loyauté inébranlable. Ils n’ont pas peur de défendre leur famille. Ils agissent souvent comme chiens de police, de recherche et de garde.

Le golden retriever

Les chiens de cette race ont été élevés comme compagnons de chasse. Ils ont un véritable désir de plaire aux gens, alors ils suivent volontiers leurs ordres. Ils apprennent rapidement. Ce sont de parfaits assistants pour les personnes handicapées.