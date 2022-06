Bon à savoir : Ces 05 produits de ménage à ne jamais mélanger

Pour nettoyer de fond en comble la maison, on a tendance à mélanger plusieurs produits à la fois pour optimiser le résultat. Or, certains nettoyants qu’on affectionne dans le ménage, peuvent vite devenir des ennemis redoutables, lorsqu’ils sont associés à d’autres produits. Découvrez ces produits ménagers que vous ne devez jamais mélanger.

Selon une croyance erronée, le mélange de certains produits de nettoyage, donnerait de meilleurs résultats. Non seulement cette croyance est fausse, mais elle est aussi dangereuse. Et pour cause, ces mélanges produisent des réactions chimiques qui peuvent être très nocives pour la santé. Voici cinq de ces produits à ne pas mélanger.

1.Le Bicarbonate de soude et le vinaigre blanc

Le vinaigre est acide et le bicarbonate, alcalin, donc ensemble ils se neutralisent en rendant la solution inutile. Mais le plus dangereux, c’est que cette combinaison peut causer une explosion si tu les mélanges dans un récipient fermé.

Cependant, dans un contenant ouvert, le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc peuvent enlever des tâches tenaces comme les pipis de chiens, par exemple.

2.Le vinaigre blanc et l’eau oxygénée

Cette association peut provoquer des irritations de la peau, de la gorge, du nez et des poumons. Cependant, les deux utilisés séparément sont efficaces pour la conservation des fruits et la désinfection des surfaces.

3.L’eau de Javel et l’ammoniaque

Ce mélange est très dangereux étant donné qu’il produit des vapeurs qui peuvent causer de sévères dégâts dans le système respiratoire. Mais le pire c’est que de hautes concentrations d’ammoniac produisent une substance hautement toxique et potentiellement explosive.

4.Le vinaigre blanc et l’eau de Javel

Même à faible dose, ce mélange peut s’avérer dangereux. En effet, le vinaigre blanc associé à l’eau de Javel peut provoquer des brûlures aux yeux et endommager les poumons. Des quintes de toux, des troubles respiratoires et des larmes peuvent être les premiers signes des dégâts des vapeurs toxiques engendrées.

5.L’eau de javel et l’alcool en gel

La combinaison de ces deux produits chimiques produit du chloroforme et de l’acide muriatique. Ces composés peuvent produire des dommages dans le système nerveux, les poumons, les reins, les foies, les yeux et la peau.

De plus, de hauts niveaux de chloroforme peuvent causer des vertiges, des nausées, des pertes de conscience et même la mort.