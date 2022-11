Bon à savoir : ces 04 raisons peuvent influer sur la connexion internet de votre routeur

De nos jours, les appareils tels que les ordinateurs, tablettes, smartphones, consoles de jeux, télévisions…, sont souvent connectés au réseau sans fils domestique. Mais il arrive parfois que ce dernier ne fonctionne pas correctement. Voici quelques raisons qui peuvent sous-tendre ce fait.

Tout le monde rêve d’avoir une connexion Internet rapide, fiable et optimal et faire fonctionner tous nos appareils connectés au Wi-Fi efficacement tout en ayant une vitesse de téléchargement rapide. Mais ce n’est toujours pas le cas. Pour y arriver, plusieurs choses sont à considérer. Découvrez les dans cet article.

La position et l’année de fabrication du routeur

Si vous commencez à rencontrer des problèmes soudains avec votre connexion Internet, la première des choses à faire est de vérifier la date à laquelle vous avez acheté votre routeur. Si cela fait cinq ans ou plus, il est très probable qu’il ne puisse plus supporter une connexion Internet rapide et qu’il doit simplement être remplacé. Cependant s’il est nouvellement acheté, pensez alors à l’endroit où vous devez l’installer. La position correctement choisie du routeur affecte considérablement la puissance du signal.

S’il est placé dans un coin de la maison, il se peut que vous n’ayez pas un signal suffisant dans une autre pièce de la maison. La position idéale pour le routeur est approximativement au centre de la maison sur un endroit surélevé. Le placement en hauteur convient car les routeurs Wi-Fi ont tendance à diffuser le signal vers le bas. Autrement dit, si vous le placez près du sol, vous minimisez la zone couverte par le signal.

Le réglage des antennes du routeur

Une autre astuce pour éliminer les problèmes liés à une connexion Internet lente consiste à régler correctement les antennes du routeur (s’il possède des antennes externes). Idéalement, vous devriez les diriger perpendiculairement l’un à l’autre, c’est-à-dire que l’un sera en position verticale, l’autre en position horizontale.

La fréquence de votre routeur

Une fois que vous avez correctement positionné votre routeur avec les antennes pointées de la bonne façon, vous devriez gagner en vitesse. Cependant, ces mesures seules ne suffisent pas parfois. Si vous rencontrez toujours un problème de connexion, penchez-vous sur la fréquence utilisée sur votre ordinateur ou votre téléphone et à celle sur laquelle votre routeur fonctionne. Il y en a généralement deux au choix.

Le choix du canal

Pour réduire les pannes Internet, envisagez de passer votre routeur à 5 GHz à la place du canal 2 GHz (qui est le plus utilisé) Un canal chargé peut également être un problème (surtout si vous vivez dans un immeuble ou en ville). Certains routeurs sélectionnent automatiquement le canal le moins occupé lors de l’installation. Cependant, vous pouvez également effectuer le changement manuellement à l’aide d’un logiciel spécial.

Vous pouvez considérablement accélérer Internet en utilisant des cartes réseau CPL (adaptateurs), que vous pouvez utiliser en particulier dans une grande maison ou un appartement. Leur installation est simple et elles sont très appréciées grâce à leur prix avantageux.

Par ailleurs, si après essaie de toutes ces techniques, vous avez toujours de problème de connexion, veuillez alors contacter votre fournisseur d’accès Internet pour soit réparer votre box ou réclamer un appareil plus récent.