Bon à savoir: ces 03 moments sont les plus stressants dans la vie d’une femme

Si les femmes sont plus anxieuses que les hommes, leurs sources de stress semble varier selon leur âge. Une étude britannique révèle ce qui les préoccupe le plus selon la période qu’elles traversent dans leur vie, en distinguant trois périodes clées.

L’anxiété peut toucher n’importe qui. Les femmes seraient pourtant plus inquiètes que les hommes, surtout à certaines périodes de leur vie. Voici lesquelles, d’après une enquête britannique.

Entre 21 et 34 ans : carrière, santé mentale et amitiés

Selon le sondage, la première période la plus génératrice de stress se situerait entre 21 et 34 ans. Ce sont des âges auxquels les femmes font généralement leur entrée dans la vie active, où elles sont donc naturellement plus susceptibles de s’inquiéter pour leur santé mentale, leur carrière, mais aussi pour leurs amitiés. Elles craignent de ne pas réussir à trouver une balance entre leur vie pro et perso. C’est aussi un moment où on a tendance à prioriser son travail et son évolution professionnelle au détriment de son couple, de sa vie sociale et de sa santé… Alors qu’elles sont en pleine construction de leur vie future, les femmes peuvent parfois avoir du mal à être sur tous les fronts et ne parviennent pas toujours à faire coïncider leurs grandes ambitions, leurs emplois du temps surchargés et leur désir de continuer à avoir une vie sociale épanouie.

Entre 45 et 54 ans : l’amour

A en croire l’entreprise de mentorat pour femmes Tessy’s Brunches, la principale préoccupation des femmes ayant entre 45 et 54 ans, concerne les relations amoureuses. Dans le détail, 13 % des femmes de cette tranche d’âge interrogées ont déclaré se sentir stressées au sujet de leur relation amoureuse contre seulement 8 % pour les plus jeunes et 1 % pour les femmes plus âgées.

D’après Tessy Ojo, fondatrice de Tessy’s Brunches : « Il ne faut pas non plus s’étonner que les femmes d’âge moyen s’inquiètent de leurs relations amoureuses : cette période de la vie est souvent celle où les relations sont les plus tendues ».

65 ans et plus : le bien-être familial

Si la famille représente une source de stress pour toutes les femmes, 37 % des femmes de plus de 65 disent s’inquiéter pour leur famille, le bonheur de leurs enfants et le futur de leurs petits-enfants, contre seulement 13 % chez celles qui sont plus jeunes.

Par ailleurs, il existe une autre source de stress qui provoque de l’anxiété chez les femmes, peu importe leur âge : l’argent. C’est une source majeure d’anxiété pour 21 % des femmes entre 21 et 34 ans, 29 % des femmes entre 45 et 54 ans et seulement 16 % des femmes de 65 ans et plus.