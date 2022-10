Bon à savoir: 09 signes alertant que votre ordinateur est espionné

Aujourd’hui et grâce aux avancées toujours plus grandes de la technologie, les activités informatiques de tout le monde peuvent être surveillées. Ce qui rend d’ailleurs plus facile l’espionnage par les Hackers. Voici quelques signes alertant à ne pas ignorer.

Les logiciels espions, ou « stalkerwares », permettent d’espionner quelqu’un à son insu via son ordinateur ou son smartphone ; ce qui est interdit par la loi. Couramment utilisés, ils sont pourtant méconnus et surtout, difficiles à détecter. Découvrez dans cet article comment reconnaitre que son ordinateur est espionné.

Si vous ouvrez votre navigateur Internet et que vous remarquez une page d’accueil étrange qui ne s’efface pas, il y a de fortes chances que votre ordinateur ait été compromis par un logiciel espion. Autre indice de taille : vous constatez également que vous n’arrivez plus à modifier les paramètres de votre navigateur ou que votre dossier de favoris n’est plus à sa place habituelle.

Vous effectuez une recherche, mais un autre navigateur non autorisé la termine pour vous. Par exemple, vous tapez un terme de recherche, mais un autre navigateur apparaît soudainement et répertorie divers sites liés à votre terme de recherche. C’est un signe certain d’une infection par un logiciel espion. Vous remarquerez également que si vous essayez de supprimer ce programme, il reviendra immédiatement après.

Du jour au lendemain, votre ordinateur se montre instable, beaucoup plus lent que d’habitude, se fige brusquement ou plante fréquemment ? Cela prouve probablement qu’un mouchard est en train de le perturber. A noter que les programmes espions s’exécutent en arrière-plan, occupant ainsi de l’espace disque et de la vitesse du processeur, ce qui peut occasionner de graves problèmes de performances. Il faut vite remédier à la situation, car si votre ordinateur ne fonctionne plus correctement, il risque à la longue de détériorer vos fichiers.

Des publicités contextuelles apparaissent constamment sur votre écran, et ce même si vous ne naviguez pas sur Internet. C’est vraiment très dérangeant d’être envahi à longueur de temps par cette avalanche de fenêtres pop-up. Sans compter que certaines annonces peuvent même être personnalisées avec votre nom.

Vos factures de téléphone ont grimpé d’un cran? En observant bien le récapitulatif, si vous notez de nombreux appels vers des numéros 900, que vous n’avez jamais faits, il n’y a pas de doute, on vous espionne. Certains logiciels espions peuvent utiliser votre ordinateur pour passer des appels à la fois sur une ligne haut débit et sur une ligne téléphonique.

Autre signe révélateur : les voyants d’envoi et de réception de votre modem clignotent activement comme si vous naviguiez sur le Web ou téléchargiez des fichiers en ligne, alors que ce n’est pas le cas. Les responsables sont probablement les logiciels espions qui envoient et reçoivent des informations via votre ordinateur sans votre permission.

Des fichiers mystérieux commencent soudainement à apparaître sur votre ordinateur, vos fichiers et icônes du bureau sont déplacés ou supprimés, les barres d’outils sont vides ou manquantes…sont autant de signaux qui prouvent qu’il y a anguille sous roche.

Votre plateau de CD commence à s’ouvrir et à se fermer tout seul.

Vous trouvez des e-mails suspects dans votre dossier « Envoyés » que vous n’avez jamais envoyés.