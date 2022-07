Bon à savoir : 07 vertus thérapeutiques du corossol

Le corossol, appelé également le corossol graviola, est un fruit exotique originaire d’Amérique du Sud, de Madagascar et de la Réunion. Au même titre que la pomme cannelle et la chérimole, le corossol est l’une des variétés de l’anone.

Il est le fruit du corossolier, un petit arbre tropical de 3 à 10 mètres de haut. Les feuilles du corossol ont la particularité d’être oblongues et brillantes. Ce petit fruit exotique pèse entre 1 et 4 kg et peut mesurer jusqu’à 25 cm. Sa coque est de couleur vert sombre et est recouverte de petites pointes. Sa chair est, quant à elle, blanche et contient des petites graines noires qui ne se mangent pas. Au-delà d’un fruit, il est simplement un alicament. Découvrez dans cet article les vertus thérapeutiques de ce fruit.

1.Lutte contre les troubles digestifs

Le corossol sert de pansement gastrique quand il est ajouté avec un peu de miel. Cette mixture a un effet immédiat contre les douleurs d’estomac. En manger trois fois par jour, après les repas. De même, vous vous sentirez bien mieux si vous consommez des feuilles de corossol ou l’extrait qui en est tiré quand vous souffrez de diarrhées ou de ballonnements.

Le corossol à travers ses propriétés anti bactériennes qui permettent de lutter efficacement contre les parasites intestinaux. Ce sont ces derniers qui causent des ballonnements et des diarrhées. Par ailleurs à travers l’eau et les fibres que ce fruit contient, il favorise le transit intestinal.

2.Lutte contre l’herpès

Le corossol à travers ses nombreuses propriétés antivirales, antimicrobiennes et antibactériennes permet de lutter efficacement contre les parasites et certains virus qui s’attaquent à notre organisme. Les chercheurs Lana Dvorkin-Camiel et Julia S. Whelan ont démontré dans leurs recherches publiées en 2008 dans la revue Africaine ‘’Journal of Dietary suppléments’’ que le corossol lutte efficacement contre l’herpès.

Ses extraits sont utilisés dans la guérison des malades d’herpès et de nombreux autres virus. Si vous consommez régulièrement le corossol, vous préservez votre organisme des atteintes virales, bactériennes.

3.Combattre les infections urinaires

Principale cause de la goutte, l’urine emprunte son propre chemin. Il n’est d’ailleurs pas rare que ce circuit soit enflammé ou souffre d’infection. Parlons des cystites, par exemple. Il est donc important de prendre également soin de tout le système urinaire et le corossol y contribue grandement. En effet, la consommation de tisane de feuilles de corossol est censée avoir des effets puissants contre les infections des voies urinaires. Et donc de réduire les probabilités d’une infection qu’elle prenne la forme d’une infection bactérienne de l’urètre, de la vessie, des uretères ou des reins ! Si vous êtes enclin à cette affection, vous pouvez prendre ladite tisane régulièrement comme mesure préventive. Cela aidera à nettoyer votre organisme de façon naturelle.

4.Lutte contre les insomnies et les troubles nerveux

Il vous arrive d’avoir le sommeil entrecoupé ? Ou s’il vous est impossible de dormir, pensez au corossol. Il peut être consommé en jus de fruit, en confiture ou en sorbet. Consommez ce fruit avant le coucher. Vous serez très vite bercé par Morphée. Il permet également de lutter ou de prévenir les dépressions, les troubles nerveux.

5.Régule le diabète

La consommation des feuilles de corossol, surtout sous forme d’infusion, est bénéfique pour stabiliser le taux de sucre dans le sang. Une façon saine de lutter contre le diabète.

6.Lutte contre les brûlures légères et les douleurs

En cas de brûlure, écrasez des feuilles de corossolier que vous appliquez sur la partie de peau concernée. Grâce à ses effets anti inflammatoires, la douleur disparaîtra. En plus, votre peau sera progressivement restaurée.

Par ailleurs, après une dure journée de travail, vous pouvez prendre du thé à base de corossol. Faites bouillir vos feuilles vous-même et consommez-le. Il soulagera vos douleurs de dos, de jambes. Vous aurez une sensation de mieux être après. Cette boisson également aide en cas de congestionnement nasal.

7.Mettre fin aux troubles érectiles

Dans la médecine traditionnelle Africaine, on vante les vertus de la feuille de corossol pour régler les troubles de l’érection. La feuille et ses composants agiraient comme stimulant sexuel, et favoriseraient la bonne circulation du sang vers le pénis.