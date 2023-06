Bon à savoir : 06 effets secondaires de la noix de coco, que vous ignorez

La noix de coco est hydratante car gorgée d’eau, mais elle est aussi riche en vitamines et minéraux. Réputée pour son action antioxydante, elle possède de nombreux bienfaits, mais aussi des effets secondaires.

La noix de coco est depuis longtemps consommée pour ses qualités nutritionnelles et ses propriétés médicinales. En Inde, elle est appelée « Kalpavriksha » qui signifie « arbre qui donne tout » en sanskrit. Elle est polyvalente et permet d’obtenir de nombreux sous-produits : eau, crème ou encore huile de coco. Très riche en eau, elle est aussi source de vitamines et minéraux. Cependant, elle a des effets secondaires qui sont restés inconnus du grand public. Découvrez les dans cet article.

La réduction des risques de fractures osseuses

« La noix de coco est une excellente source de cuivre, et bien que la plupart des gens ne soient pas vraiment déficients en cuivre, certains peuvent ne pas en avoir assez », déclare The Nutrition Twins.

Selon Mount Sinai, le cuivre aide votre corps à fabriquer des globules rouges et maintient les cellules nerveuses et votre système immunitaire en bonne santé. Il aide également à former du collagène, un élément clé des os et du tissu conjonctif. Votre corps a également besoin de cuivre pour produire de l’énergie.

Bien qu’il soit rare d’avoir une carence en cuivre, les signes possibles comprennent l’anémie, une température corporelle basse, des fractures osseuses et de l’ostéoporose, un faible nombre de globules blancs, un rythme cardiaque irrégulier, une perte de pigment de la peau et des problèmes de thyroïde.

La perte de poids si vous êtes obèse

Les Nutrition Twins suggèrent que vous devriez remplacer les autres graisses saturées de votre alimentation par de la noix de coco afin de bénéficier des avantages des triglycérides à chaîne moyenne de la noix de coco. Ces acides gras peuvent potentiellement favoriser la perte de poids en réduisant la graisse corporelle, en augmentant la satiété et en améliorant potentiellement votre environnement intestinal.

Essayez de remplacer le beurre par de l’huile de noix de coco ou utilisez de la noix de coco râpée sur votre salade au lieu du fromage si vous cherchez des méthodes alternatives.

La lutte contre les maladies d’origine alimentaire

La noix de coco peut aider à lutter contre toute maladie provenant d’aliments et de bactéries contaminés. Certaines bactéries qui peuvent être présentes comprennent Staphylococcus epidermidis, qui peut provoquer des infections de plaies, des furoncles, des infections des sinus et d’autres inflammations, et Escherichia coli (E. coli), qui peut provoquer de graves crampes d’estomac, souvent une diarrhée sanglante et des vomissements.

« Bien que la recherche ait été effectuée dans un tube à essai utilisant de l’huile de noix de coco et de l’eau, elle semblait protectrice contre les bactéries », déclare The Nutrition Twins.

La prise de poids

La plupart des gens pensent que la noix de coco est un aliment végétal sain. Et généralement, lorsque les gens considèrent un aliment comme « sain », ils ne le considèrent pas comme un problème pour le tour de taille.

La noix de coco est riche en calories. Lorsqu’elle est coupée en morceaux, vous pouvez facilement consommer plus de 1 400 calories dans la noix de coco sans même vous en rendre compte. C’est autant qu’une petite femelle inactive devrait obtenir toute sa journée, sans aucun autre aliment ajouté.

Ils conseillent également que de nombreuses recettes à base de plantes nécessitent également de l’huile de noix de coco, et ces recettes sont souvent exceptionnellement riches en matières grasses et en calories.

L’augmentation de votre taux de cholestérol

La noix de coco est riche en graisses saturées, ce qui joue un rôle important lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux de cholestérol, en particulier pour ceux qui sont génétiquement affectés par les graisses saturées.

Si l’huile de coco est votre huile de cuisson préférée, sachez qu’elle est extrêmement riche en graisses saturées et qu’elle contient 50 % de plus que le beurre. « Donc, vous voudrez peut-être repenser à le verser généreusement. Il a été démontré que l’huile de coco augmente à la fois le mauvais et le bon cholestérol. »

La protection contre le cancer

Selon The Nutrition Twins, les noix de coco contiennent les polyphénols acide gallique et acide caféique, qui aident tous deux à protéger le corps contre le cancer grâce à leurs puissantes propriétés antioxydantes.

Le Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry Journal montre également que des études ont rapporté que les acides gras contenus dans l’huile de coco pourraient avoir un potentiel anticancéreux et déclencher la mort cellulaire dans les lignées cellulaires cancéreuses.

