Bon à savoir : 06 choses qu’il faut éviter de nettoyer avec une serviette en papier

Beaucoup de personnes utilisent quotidiennement les serviettes essui-tout. En effet, l’essuie-tout est un accessoire très pratique qui permet de tout absorber en une seule fois. Cependant, il n’est pas adapté au nettoyage de toutes les surfaces.

L’essuie-tout en papier est un accessoire très utile au quotidien. Mais saviez-vous qu’il n’était pas du tout adapté à certains usages ? On vous dit ce qu’il vaut mieux éviter de nettoyer avec du papier essuie-tout.

L’écran du téléviseur et de l’ordinateur

Les écrans se rayent aussi facilement. C’est pourquoi les fabricants de ces appareils déconseillent d’utiliser des serviettes en papier pour nettoyer l’écran de votre téléphone, tablette ou télévision.

Si vous voulez le nettoyer parfaitement, pensez à utiliser un simple chiffon en microfibres. Vous obtiendrez un écran impeccable et sans rayures.

Une tache sur le tapis

Frotter une tache avec une serviette en papier est inutile. Cette méthode d’essuyage risque au contraire d’empirer les dégâts. Et pour cause, en voulant retirer les salissures sur un tapis avec cette matière, elle s’effrite et reste incrustée dans le tapis. Un désagrément dont il sera difficile de vous débarrasser.

Miroirs et surfaces vitrées

Les serviettes en papier sont à bannir pour le nettoyage d’une surface aussi fragile qu’est le verre ou les miroirs. La raison ? Cette matière risque de provoquer des rayures en plus de ternir les surfaces. A l’instar du tapis, nettoyer avec un essuie-tout imbibé de produit multi-usage risque d’incruster des résidus de fibres sur la vitre. Pour rendre votre glace ou vos surfaces vitrées impeccables, utilisez un chiffon en coton.

Les lunettes

Essuyer vos lunettes avec du papier absorbant risque de vous coûter de l’argent. Et pour cause, même avec du produit nettoyant, il risque de provoquer des rayures sur la surface protectrice de cet accessoire. Pour ce geste, il est préférable d’utiliser un chiffon doux que vous pouvez vous procurer facilement chez votre opticien. Si elles ont déjà été rayées, vous pouvez les récupérer avec ces astuces de système D.

Les meubles laqués

Ces objets sont les plus délicats à nettoyer en raison du vernis présent sur la surface. Un meuble laqué a tendance à se tacher facilement et une serviette en papier ne lui apportera aucun secours, bien au contraire. Y passer un morceau d’essuie-tout risque d’abîmer le vernis. Pour retirer les traces sur cette matière, il est recommandé d’utiliser un chiffon en microfibre avec un produit d’entretien spécial.

Un chemisier noir

Si votre chemisier noir a été taché par de la mayonnaise, ne vous aventurez pas à essuyer la trace avec une serviette en papier. C’est le meilleur moyen d’empirer les dégâts en plus de laisser des peluches visibles sur votre vêtement. Une habitude à bannir, donc, pour le bien de votre garde-robe ! Si au contraire une tache d’eau de Javel a abîmé votre pièce préférée, il existe 9 astuces efficaces à adopter.

Vous êtes maintenant avertis ! Une serviette en papier est certes pratique en cuisine mais ne trouve pas son utilité pour nettoyer tous les objets de la maison.