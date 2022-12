Bon à savoir : 06 choses qu’il faut éviter de nettoyer avec le vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est un excellent produit multi-usage. Il est économique, efficace et naturel. Cependant, il est mal utilisé parfois. Découvrez dans cet article les surfaces sur lesquelles, il faut éviter de l’utiliser.

Alternative saine, écologique et économique aux produits d’entretien classiques, le vinaigre blanc est un véritable allié pour récurer et désinfecter votre maison. Cependant, l’acidité de cette solution peut endommager certains matériaux. Evitez donc son utilisation sur les surfaces suivantes.

Tout ce qui contient de la Javel

Ne jouez pas aux apprentis sorciers ! Mélanger des produits, fussent-ils naturels, requiert un minimum de savoir-faire. Ne passez jamais de vinaigre blanc sur une surface qui a été préalablement javelisée. Et, n’en versez pas dans vos toilettes, si vous avez utilisé de la javel précédemment. Vous créeriez une réaction chimique en dégageant des vapeurs de chlore, extrêmement toxique et néfaste pour votre santé.

Les écrans des appareils

Vous devez éviter de nettoyer vos écrans avec du vinaigre blanc car ce produit acide pourrait les endommager. Les objets électroniques comme votre téléphone portable, votre télévision ou encore votre tablette cumulent au quotidien des bactéries qu’il faut nettoyer régulièrement. Mais le vinaigre blanc n’est pas une bonne idée. Privilégiez plutôt un chiffon en microfibre.

Certaines parties des appareils électro-ménagers

Pour prendre soin de vos appareils, et notamment éliminer le calcaire et désodoriser, le vinaigre blanc est un atout de taille. Toutefois, usez-en avec parcimonie, et pas trop souvent. On conseille par exemple d’ajouter une louche de vinaigre blanc de temps en temps dans le lave-vaisselle, la cafetière, le fer à repasser pour éliminer les possibles moisissures et nettoyer les circuits. Mais l’acidité du vinaigre peut également endommager les caoutchoucs et joints. Vérifiez dans la notice d’utilisation de vos appareils de quoi ils sont fait et les consignes d’entretien.

Les objets en cuivre ou en étain

Le vinaigre est également l’ennemi juré des objets en cuivre. Ce matériau ne supporte pas l’acidité de ce produit qui peut lui faire perdre son éclat. Afin de nettoyer vos casseroles en cuivre, optez plutôt pour un mélange d’eau chaude et de savon noir. Trempez les objets à nettoyer dans cette solution et laissez reposer une dizaine de minutes. Cela va de même pour l’étain, ce matériau peut être nettoyé avec une solution à base de liquide vaisselle. Vous n’aurez plus qu’à essuyer avec un chiffon propre.

Les meubles cirés et le parquet en bois

En règle générale, le vinaigre blanc ne doit pas être utilisé sur le bois. Qu’il s’agisse d’un parquet en bois massif, d’un meuble ou d’une table cirée, le résultat sera catastrophique. L’acidité du vinaigre enlève facilement la couche de protection du bois, le décolore et laisse des traces disgracieuses. Alors,si vous avez un revêtement en bois ou d’autres objets décoratifs fabriqués avec cette matière, faite passer uniquement une serpillère ou un chiffon doux imbibé de savon noir.

Le carrelage en pierre naturelle et les surfaces en marbre

Il n’est pas judicieux d’employer du vinaigre blanc sur le marbre ou le granit. Ce dernier peut en effet provoquer une décoloration de ce matériau et laisser des taches ternes sur la surface. De la même manière, il est fortement déconseillé de laver le carrelage en pierre naturel avec ce produit. Il pourrait provoquer les mêmes désagréments sur ce type de sol. Évitez également d’utiliser de l’ammoniaque ou du citron qui peuvent produire les mêmes effets. Préférez plutôt un nettoyage à l’eau et au savon noir ou savon de Marseille.