Bon à savoir: 05 vertus du citron vert pour l’organisme

Le citron vert est l’un des agrumes les plus utilisés pour préparer des cocktails ou pour macérer le poisson. Cependant, peu de gens savent que ce produit regorge d’atouts insoupçonnés dont il serait dommage de se priver. Voici tous les détails à propos de cet agrume bénéfique.

Venant de l’Asie, le citron vert connu également sous le nom de lime est un agrume aux vertus multiples. Grâce à son arôme subtil et acidulé, cet agrume peut accompagner à la perfection les poissons et les fruits de mer. Il peut aussi se prêter à la préparation des cocktails et des desserts. D’ailleurs, c’est le citron vert qui est l’ingrédient star du mojito, une boisson incontournable de la saison estivale.

A part sa saveur spécifique, le citron vert se distingue par ses innombrables bienfaits. Dans cet article, on vous liste cinq bienfaits du citron sur l’ensemble de l’organisme.

Un détoxifiant

Détoxifiant, le citron vert est riche en vitamines C et en antioxydants. Il est connu pour avoir un effet boost sur l’organisme en renforçant notamment le système immunitaire. Il est donc idéal pour aider à lutter contre les maladies telles que la grippe, le rhume ou encore les bronchites.

Un allié contre le stress

Le citron vert est un remède naturel pour combattre le stress et l’anxiété. Des études révèlent que les limonoïdes et les terpènes contenus dans le citron vert ont des propriétés apaisantes qui stimulent l’humeur et détendent le corps. La diffusion de l’huile essentielle de citron vert peut créer une atmosphère de calme et aider à réduire l’anxiété pour améliorer le bien-être global. Boire un verre d’eau chaude avec du citron vert frais est également bénéfique pour lutter contre le stress chronique. En somme, le citron vert est un allié de choix pour améliorer la qualité de vie et réduire l’impact du stress sur l’organisme. Ajoutez-le à votre routine quotidienne pour bénéficier de ses effets positifs.

Un brûle-graisse

En parallèle, le citron vert agit comme un brûle-graisse. Il fait partie des fruits les moins caloriques. Outre ses vertus amincissantes et digestives, il est capable de réguler le taux de sucre dans le sang. En plus, il prévient les fringales et évite donc le grignotage et la prise de poids.

Un allié pour la digestion

Le citron vert peut être votre allié pour améliorer votre digestion ! Grâce à sa teneur en acide citrique, le citron vert stimule la production de bile dans votre foie, ce qui facilite la digestion des graisses. De plus, ses propriétés antibactériennes contribuent à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale. En cas de crampes ou de ballonnements, le jus de citron vert mélangé à de l’eau tiède peut soulager rapidement les douleurs. Enfin, manger régulièrement du citron vert peut contribuer à prévenir les troubles digestifs chroniques tels que le syndrome de l’intestin irritable. Vous avez de bonnes raisons de commencer à ajouter du citron vert à votre alimentation pour prendre soin de votre digestion !

Un véritable allié beauté

Enfin, le citron vert est un véritable allié beauté. Lorsqu’il est mélangé avec de l’eau, le citron vert a un effet bonne mine. Grâce à sa teneur en eau, il hydrate la peau tout en éliminant les toxines. Antiseptique et anti-inflammatoire, il permet de réguler l’excès de sébum de la peau mais aussi du cuir chevelu.

Par ailleurs, pour en profiter au quotidien, vous pouvez consommer du jus de citron vert le matin dans un verre d’eau. Attention toutefois à ne pas en abuser en cas de brûlure d’estomac et à le consommer avec une paille : l’acide citrique, contenu dans le jus de citron, est abrasif pour l’émail des dents.

