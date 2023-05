Bon à savoir : 05 plantes répulsives contre les serpents

Les serpents sont indispensables à l’écosystème. Ils peuvent également être de véritables alliés au jardin. Mais l’opinion publique vis-à-vis des serpents les rend effrayants. En effet, certaines espèces sont venimeuses et donc, dangereusement pour les êtres humains et les animaux domestiques. C’est pourquoi, lorsque l’on aperçoit un serpent dans son jardin, on souhaite l’éloigner sans attendre. Voici alors pour vous cinq plantes répulsives.

Les serpents sont des maillons essentiels à l’équilibre de la biodiversité et de l’écosystème et tout comme les autres animaux, ils permettent de se débarrasser de nuisibles, comme les rongeurs, les larves et les insectes. Cependant, beaucoup de personnes ne les apprécient pas, car il y en a certains parmi eux qui sont dangereux pour l’Homme. Découvrez comment les maintenir éloigner de vos maisons à travers ces cinq plantes répulsives.

Le Tabac

Plantes répulsives naturelles contre les serpents qui sont assez efficaces pour les éloigner

- Publicité-

Le tabac Nicotiana tabacum est une plante herbacée de la famille des solanacées. Les serpents détestent son odeur et évitent de venir dans sa région. Associez-le à d’autres plantes de cette liste pour créer une barrière solide. Ses feuilles ont plusieurs usages dans l’industrie du tabac.

Le Cactus

Les serpents évitent de s’approcher des plantes épineuses, ce qui signifie que vous pouvez protéger vos maisons en faisant pousser des cactus autour de votre maison et de votre jardin. Les grandes espèces d’Opuntia sont parfaites à cet effet. Cultivez des cactus en plein soleil dans un endroit chaud et bien aéré.

La Racine de serpent indien

Sarpgandha est une espèce végétale endémique trouvée dans les pays d’Asie du Sud comme l’Inde, le Pakistan et le Sri Lanka. Il repousse les serpents car ces rampants n’aiment pas l’odeur de la plante.

- Publicité-

C’est une herbe antiseptique célèbre pour le traitement de la paranoïa, de la schizophrénie et de l’hypertension. Comme il est également riche en alcaloïdes, la sève de ses feuilles est utilisée pour traiter les morsures de serpents non venimeux.

La langue de la belle-mère

La langue de la belle-mère figure sur la liste non pas pour son odeur mais à cause de ses feuilles acérées. Ces feuilles constituent une menace pour les serpents car ils trouvent cela effrayant. Comme il s’agit d’une plante répulsive naturelle assez attrayante pour les serpents, ce sera également un excellent ajout !

Les besoins d’entretien de cette plante sont assez faibles. La plante peut être cultivée à l’intérieur comme à l’extérieur ; cultivez-la à l’extérieur dans les climats chauds et à l’intérieur dans les climats frais, surtout en hiver.

- Publicité-

La Citronnelle des Antilles

Cette plante appartient au groupe des agrumes et a un fort parfum, que les serpents n’aiment pas. Ce sera la seule raison pour laquelle ils resteront à l’écart.

Cependant, elle demande un peu d’entretien et de main-d’œuvre à savoir bien l’arroser régulièrement en été. Les pointes et les feuilles de la plante ont tendance à se dessécher et à brunir ; si vous remarquez cela, arrosez la plante.

Il ne nécessite pas beaucoup d’attention, ce qui en fait l’une des meilleures plantes répulsives naturelles contre les serpents que vous puissiez cultiver.

Articles similaires