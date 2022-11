Bon à savoir : 04 erreurs courantes commises avec le parfum

Le parfum est une formule concentrée permettant de diffuser une agréable odeur dans le sillage. Si elle peut être portée au quotidien, certaines erreurs sont à éviter pour optimiser sa durée d’utilisation et éviter de tomber dans l’excès.

Pour le plaisir ou pour plus charme, bon nombre de personnes disposent souvent d’un ou plusieurs parfums à la maison. Que vous préfériez les eaux de toilette ou les eaux de parfum, les senteurs fraîches ou les odeurs gourmandes et les notes boisées, fruitées, épicées, capiteuses ou encore florales, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les personnalités. De quoi trouver son ou ses “parfums signatures” ! Cependant, au cours de son utilisation, beaucoup d’erreurs sont à éviter.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

Le parfum ne camoufle pas les odeurs

Le réveil a déjà sonné depuis longtemps mais vous sortez à peine du lit, pas le temps de prendre de douche. Du coup vous pensez qu’un (ou de nombreux) pschiit vont sauver votre début de journée et vous apporter fraîcheur et propreté. Nous sommes désolés de vous décevoir, mais le parfum ne camoufle pas les mauvaises odeurs. Et surtout, il ne pallie pas le manque d’hygiène ! En effet, le parfum ne pourra pas vous rendre « propre ». Pire, le mélange des odeurs n’en sera que plus douteux ! Vos collègues se rendront vite compte de cette technique hasardeuse, et vous risquez fortement d’être relégué tout au fond de l’open-space…

Frotter le parfum après application

Vous vaporisez un peu de parfum sur vos poignets et puis après vous frottez vos poignets l’un contre l’autre. Eh bien c’est une grave erreur, en faisant cela vous faites chauffer votre peau ce qui va alors modifier l’odeur.

« L’over-parfumage » : fausse bonne idée

Plus on en met, mieux c’est ? Il est vrai qu’avec le temps, nous avons tendance à nous y habituer et donc moins sentir la fragrance que l’on porte quotidiennement. Néanmoins, le fait que vous n’arrivez plus à discerner les notes de tête, notes de cœur et notes de fond ne signifie pas que votre entourage est dans le même cas. Et si vous forcez un peu sur la dose pour réussir à le sentir, il se peut même que vous leur donniez quelques maux de tête. La règle d’or est donc de se limiter à une à trois vaporisations le matin suivant sa concentration en choisissant bien les endroits stratégiques où vous en mettez, par exemple les zones chaudes telles que les points de pulsation. Avec la chaleur de votre peau, votre sillage révèlera toute sa puissance.

L’utiliser en guise de déodorant

Certes, le déodorant et le parfum sont tous deux parfumés. Toutefois, ils ne sont pas interchangeables pour autant. Mélangé à la sueur, le parfum risque de tourner et n’arrivera pas à éliminer les mauvaises odeurs. Et en plus, vous pouvez irriter votre peau au passage !