Bon à savoir: 03 moyens de reconnaitre un bouchon dans une canalisation

Si vos toilettes ne se vident pas, ou si l’évier ne se vide pas, le problème est probablement une canalisation bouchée. Lorsque le débit d’eau ralentit, il y a probablement un problème de canalisation. C’est parce que l’eau cherche son niveau. Voici comment reconnaitre rapidement un bouchon dans une canalisation

Les canalisations bouchées sont généralement le résultat d’un corps étranger ou de débris coincés dans un tuyau d’évacuation. Des résidus accumulés qui étouffent le débit peuvent aussi être la cause. Découvrez quelques moyens que vous pouvez utiliser pour localiser le bouchon dans votre tuyau.

Mauvaises odeurs

C’est l’un des premiers symptômes et sûrement l’un des plus inconfortables, car ces senteurs nauséabondes peuvent se propager dans toute la maison. Aussi, dès que vous sentez une odeur d’égout désagréable, ne négligez pas ce problème. L’ignorer ou essayer simplement de couvrir ces odeurs avec des assainisseurs d’air ne sera pas la solution, puisque le problème se situe à l’intérieur des tuyaux et qu’il ne fera qu’empirer avec le temps.

Drains défectueux

Voilà un autre signe très courant, mais nous avons tendance à le négliger, tant que les canalisations fonctionnent encore. Or, dès que vous remarquez que l’eau des toilettes, de la douche ou de l’évier sort lentement, stagne ou ne s’évacue pas correctement, dites-vous qu’il s’agit là d’un signal d’alarme. Pas de doute à avoir, il y a probablement une obstruction qui empêche le bon fonctionnement du système.

Bruits étranges

Entendez-vous des gargouillis lorsque l’eau s’écoule ou lorsque vous tirez la chasse ? Alors, il est fort probable que le peu d’air dans le tuyau soit à l’origine de ce bruit suspect.

