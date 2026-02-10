Bologne privé de Torbjørn Heggem pour le quart de finale de la Coupe d’Italie

Bologne se prépare à défier la Lazio en quart de finale de la Coupe d’Italie ce mercredi à 20h00 GMT, mais devra composer sans Torbjørn Heggem. L’entraîneur Vincenzo Italiano a indiqué que le milieu de terrain souffre d’une déchirure au quadriceps et qu’il préfère éviter toute prise de risque en le laissant au repos.

La rencontre est abordée avec sérieux par le club rossoblù, qui cherche à corriger la trajectoire après plusieurs revers en championnat. Italiano a insisté sur l’importance de rester focalisé et d’exploiter l’avantage du terrain pour inverser la dynamique.

Le technicien a également évoqué l’ambiance du stade comme un facteur déterminant et espère que l’équipe rendra une copie convaincante devant ses supporters. Vainqueur la saison passée, Bologne entend tenter de reproduire la performance qui lui a permis d’atteindre ce niveau.

Options tactiques et remplacements

Outre l’absence d’Heggem, Italiano doit régler le casse-tête créé par la blessure de Lykogiannis. Pour pallier ces indisponibilités, il envisage plusieurs solutions, dont l’idée d’aligner deux joueurs droitiers sur le flanc. Le coach a aussi loué la polyvalence de Federico Bernardeschi, qui pourrait être utilisé sur le côté droit si nécessaire.

Ces ajustements montrent la volonté du staff de préserver l’équilibre entre solidité défensive et capacités offensives, sans pour autant bouleverser l’ossature de l’équipe. La composition finale devrait refléter un compromis entre précaution physique et ambition de qualification.