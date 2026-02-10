Bologne-Lazio en quart de finale de la Coupe d’Italie

Bologne reçoit la Lazio Rome ce mercredi à 20h00 GMT pour un quart de finale de la Coupe d’Italie. Les deux équipes arrivent avec des dynamiques opposées : les Romains cherchent à prolonger leur parcours dans la compétition, tandis que les partenaires du club émilien tentent de renverser une série de résultats peu flatteurs.

Bologne reçoit la Lazio Rome ce mercredi à 20h00 GMT pour un quart de finale de la Coupe d’Italie. Les deux équipes arrivent avec des dynamiques opposées : les Romains cherchent à prolonger leur parcours dans la compétition, tandis que les partenaires du club émilien tentent de renverser une série de résultats peu flatteurs.

La Lazio reste sur un match nul spectaculaire 2-2 contre la Juventus et affiche une efficacité offensive retrouvée ces dernières semaines : elle a trouvé le chemin des filets lors de quatre de ses six dernières sorties, et a inscrit cinq buts au cours des deux dernières journées de Serie A. L’ancien international espagnol Pedro se distingue comme l’une des armes offensives du club, ayant marqué trois fois lors de ses quatre dernières apparitions. Après avoir écarté le Milan AC en huitièmes, le club romain a les ambitions tournées vers une place dans le dernier carré.

De son côté, Bologne traverse une période compliquée. Les Rossoblù n’ont remporté que deux de leurs douze dernières rencontres toutes compétitions confondues et ont enchaîné quatre défaites consécutives en championnat, ce qui les laisse au dixième rang du classement, éloignés des places européennes. Leur défense pose question : au moins un but encaissé lors de 18 de leurs 19 dernières rencontres et 42 buts concédés sur 35 matches officiels depuis le début de la saison.

Publicité

À suivre

Sur le plan tactique, la confrontation opposera l’animation offensive de la Lazio — alimentée par des joueurs capables de dézoner et créer des espaces — à une équipe de Bologne qui devra impérativement resserrer son arrière-garde pour espérer créer la surprise à domicile. La capacité des visiteurs à convertir leurs occasions et la fragilité défensive des locaux pourraient être des éléments déterminants.