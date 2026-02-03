Benin Web TV
LIVE

Bologne – AC Milan (Série A J23) : sur quelle chaîne suivre le match en direct

Ce mardi 3 février 2026, le Renato Dall’Ara servira de cadre à la confrontation entre Bologne et l’AC Milan, comptant pour la 23e journée du championnat italien de Serie A.

Le · MàJ le
Football
242vues
Bologne – AC Milan (Série A J23) : sur quelle chaîne suivre le match en direct
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Ce mardi 3 février 2026, le Renato Dall’Ara servira de cadre à la confrontation entre Bologne et l’AC Milan, comptant pour la 23e journée du championnat italien de Serie A.

Les Rossoneri occupent la deuxième place du classement avec 47 points, s’appuyant sur une série de résultats stables récemment : deux succès et trois nuls lors des cinq dernières rencontres. De leur côté, les joueurs de Bologne pointent au neuvième rang avec 30 unités, après des prestations plus irrégulières au fil des dernières journées.

Sur le plan des caractéristiques, Milan peut se targuer d’une assise défensive solide, n’ayant concédé que quatre buts, tandis que Bologne s’est montré plus entreprenant offensivement avec onze réalisations au compteur. Le déroulé du match pourrait aussi être influencé par plusieurs absences notables : Lukasz Skorupski et Kevin Bonifazi manqueront à l’appel pour Bologne, alors que Santiago Gimenez et Alexis Saelemaekers sont indisponibles du côté de l’AC Milan.

Publicité

Chaînes de diffusion

La rencontre sera retransmise en direct sur plusieurs chaînes et plateformes, dont DAZN TV, Canal live, Canal+, New World TV, Super Sport TV et Sky Sports, permettant aux téléspectateurs de suivre la rencontre en temps réel.

Articles liés

Coupe de France : Aubameyang inscrit son 6e but de la saison pour MarseillePremier League égyptienne (J17) : Al Ahly fait match nul contre National Bank of EgyptTosin Aiyegun de retour avec Lorient pour la Coupe de FranceJunior Olaitan transféré à Beşiktaş
Merci pour votre lecture — publicité