Bologne – AC Milan (Série A J23) : sur quelle chaîne suivre le match en direct

Ce mardi 3 février 2026, le Renato Dall’Ara servira de cadre à la confrontation entre Bologne et l’AC Milan, comptant pour la 23e journée du championnat italien de Serie A.

Les Rossoneri occupent la deuxième place du classement avec 47 points, s’appuyant sur une série de résultats stables récemment : deux succès et trois nuls lors des cinq dernières rencontres. De leur côté, les joueurs de Bologne pointent au neuvième rang avec 30 unités, après des prestations plus irrégulières au fil des dernières journées.

Sur le plan des caractéristiques, Milan peut se targuer d’une assise défensive solide, n’ayant concédé que quatre buts, tandis que Bologne s’est montré plus entreprenant offensivement avec onze réalisations au compteur. Le déroulé du match pourrait aussi être influencé par plusieurs absences notables : Lukasz Skorupski et Kevin Bonifazi manqueront à l’appel pour Bologne, alors que Santiago Gimenez et Alexis Saelemaekers sont indisponibles du côté de l’AC Milan.

