Bolivie: un match de football pend fin après 40 min de temps additionnel

Dans la nuit du lundi à mardi, l’Atlético Palmaflor recevait Blooming en D1 bolivienne. Une rencontre qui s’est achevée par la victoire (3-2) des locaux avec un but inscrit en toute fin du temps additionnel de 42 minutes.

Voilà un fait bien loufoque. Alors que la durée des temps additionnel du Mondial 2022, très longs, ont fait parler, un match de la premiere division bolivienne a battu des records. En effet, dans la nuit de lundi à mardi, l’Atletico Palmaflor accueillait Blooming dans ses installations, dans le cadre de la 6è journée du championnat local. Une rencontre qui s’est achevée par une victoire (3-2) des locaux dans les tous derniers instants du match. Rien d’anormal jusque-là, sauf que le but victorieux a été inscrit à la 90e+38.

Bochornoso arbitraje, quienes otra vez fueron protagonistas del partido exponiendo a los jugadores a posibles lesiones, dando una excesiva adición y perjudicando por completo el resultado que nuestros jugadores lograron con mucho merecimiento. pic.twitter.com/xFOHJ51U3k — Club Blooming (@BloomingOficial) March 14, 2023

En effet, l’arbitre de la partie a accordé pas moins de 42 minutes de temps additionnel dans ce match. La rencontre entre Palmaflor et Blooming a ainsi pris fin après 132 minutes et 11 secondes. Un temps supplémentaire fou qui s’explique en partie par l’utilisation de la VAR à la 86è. Alors que Palmaflor menait 2-0, l’arbitre a dû consulter la vidéo pour valider la réduction du score de Blooming. Et il lui a fallu dix minutes pour prendre sa décision. Ajoutez à cela, plusieurs arrêts liés à l’état de la pelouse, à cause d’un violent orage, et on obtient cet extra-time inédit.

Après cette réduction du score, Blooming a réussi à égaliser à la 90e+24 avant que l’arbitre n’expulse deux joueurs des visiteurs en sept minutes (90e+21, 90e+28) et ne prolonge le match de 42 minutes donc. Palmaflor, en profitait pour arracher la victoire à la 90e+38. A noter que ce match devait initialement avoir lieu dimanche, mais a été retardé de 24 heures en raison de problèmes de circulation, ce qui a empêché les diffuseurs de se rendre au stade.